Mahmut Uslu: Bir gün Avrupa şampiyonu olacağız

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Uslu, 6. finalden de eli boş dönen Kadın Basketbol Takımı hakkında açıklamalarda bulunurken, "Bir gün mutlaka Avrupa Şampiyonu olacağız" dedi.

Uslu, "Biz, Final Four'da oynadığımız iki takımın bütçe olarak yüzde 70'inden daha az maliyete kurulmuş bir ekibiz ama ruhumuzla kalbimizle Ekaterinburg maçını aldık. 6. kez final fourdayız ama olmadı. Başkan başta olmak üzere tüm yönetim kurulu ve bize inanan sponsorlar merak etmesinler biz bir gün Avrupa şampiyonu olacağız" şeklinde konuştu.

FIBA YÖNETİMİNİ ELEŞTİRDİ

Bütçe farklarının çok olduğunu dile getiren Mahmut Uslu, FIBA'nın yönetim şeklini eleştirerek; "FIBA yeterli değeri vermiyor. Yani ne olduğunu biz bilmiyoruz tabii ki, bakacağız, bu işin peşini bırakmayacağız. FIBA çok kötü yönetiyor. Erkeklerde Final Four'a gidersin ya da gidemezsin ama Euroleague doğru yönetiyor. Herkese eşit koşullar sunuyor. Ama FIBA maalesef Avrupalılara veya Ruslara ayrıcalık tanıyor. Ruslar, Avrupalı sayılıyor. Bütün Avrupa'da oynayan oyuncular oynayabiliyorlar. Karşı takımda 3 tane Amerikalı öyle veya böyle Avrupa statüsünde oynuyor. Bunlar mazeret değil. Yakalamıştık, kazanma şansımız yüksekti ama maalesef olmadı. Biz inanıyoruz, inşallah bir gün Avrupa şampiyonu olacağız" dedi.