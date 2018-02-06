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'Mahmut Uslu, Başkan Yıldırım'ı hastanelik etti'

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun, "Fenerbahçe Başkanı'nı kongre üyeleri seçer. Yetiştirme taraftarlar değil" söylemleri, Sarı-Lacivertli taraftarların yanı sıra Başkan Aziz Yıldırım'ı da rahatsız etti. Yıldırım geceyi hastanede geçirdi.

06 Şubat 2018 Salı 10:01
'Mahmut Uslu, Başkan Yıldırım'ı hastanelik etti'

Akşam'ın haberinde birkaç gündür hastalıkla boğuşan Yıldırım'ın, Genel Sekreter Mahmut Uslu'nun söylemlerinden dolayı sinirlendiği ve şekerinin çıkması üzerine de hastaneye giderek serum taktırdığı bildirildi. 

Başkan Aziz Yıldırım'ın bu müdahalenin ardından kendini iyi hissettiği belirtildi.

KULÜBE DE GİDEMİYOR
 
Mahmut Uslu'nun açıklamalarından dolayı keyfi kaçan Aziz Yıldırım'ın hastalığı nedeniyle, birkaç gündür kulüp binası gelmediği de öğrenildi. FBahçe Başkanı Aziz Yıldırımın, seçim çalışmalarını evinden yönettiği de vurgulandı. 

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 10:01
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