Mahmut Hoca'ya son veda!
93 yaşında yaşama veda eden Yeşilçam’ın efsane ismi Hababam Sınıfı’nın Mahmut Hocası Münir Özkul, bugün uğurlanıyor.07 Ocak 2018 Pazar 10:14
Yeşilçam’ın efsane ismi Hababam Sınıfı’nın Mahmut Hocası Münir Özkul, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Efsane oyuncu Teşvikiye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Münir Özkul için bugün saat 11.00’de Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde bir tören düzenlenecek. Ardından Teşvikiye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Özkul’un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.