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Mahmud Esad Coşan'ın vefatının 17. yıl dönümü

Bugün, 4 Şubat 2001 günü darı bekaya irtihal eden rahmetli Esad Coşan Hocaefendi'nin vefatının 17. yıldönümü. Merhum Esad Coşan Hocaefendi, Avustralya'da kiliseden çevirdiği bir caminin açılışına giderken şaibeli bir trafik kazasının ardından aramızdan ayrılmıştı.

04 Şubat 2018 Pazar 16:42

Şubat ayı şehidi ise Mahmut Esad Coşan Hocaefendi. Müslümanların üzerinde estirdikleri zulüm fırtınasını bin yıl sürdürmekle tehdit eden 28 Şubat darbesinin mimarlarınca adeta sürgüne mahkum edilen ve vatan hasreti yaşatılan Mahmud Esad Coşan Hocaefendi vefatının 17. yıl dönümünde rahmetle yad ediliyor.

Ümmet coğrafyasında İslam kandilleri yakan Coşan Hoca, ömrünün her anını Kur’an’a göre yaşadı. Eyüp Sultan Kabristanlığı'nda medfun bulunan Coşan Hoca’nın mezarı her gün yüzlerce kişi tarafından ziyaret edilerek kabri başında dualar okunmakta.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 16:42
  1. Esad Coşan
  2. Mahmut Esad Coşan

YORUM YAZ

  • irfanbalcıirfanbalcı1 sa önce
    hocam rabbim size gani gani rahmet eylesin mekanın cennet olsun.
  • HarunHarun2 sa önce
    Rabbim,merhum hocamızı ,Peygamber efendimize komşu eylesin.Amin.
  • Ibrahim akIbrahim ak2 sa önce
    Allah rahmet eylesin mekanını cennet eylesin
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