Mahmud Esad Coşan'ın vefatının 17. yıl dönümü

Şubat ayı şehidi ise Mahmut Esad Coşan Hocaefendi. Müslümanların üzerinde estirdikleri zulüm fırtınasını bin yıl sürdürmekle tehdit eden 28 Şubat darbesinin mimarlarınca adeta sürgüne mahkum edilen ve vatan hasreti yaşatılan Mahmud Esad Coşan Hocaefendi vefatının 17. yıl dönümünde rahmetle yad ediliyor.

Ümmet coğrafyasında İslam kandilleri yakan Coşan Hoca, ömrünün her anını Kur’an’a göre yaşadı. Eyüp Sultan Kabristanlığı'nda medfun bulunan Coşan Hoca’nın mezarı her gün yüzlerce kişi tarafından ziyaret edilerek kabri başında dualar okunmakta.