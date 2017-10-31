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Mahmud Abbas yine bildiğiniz gibi...

Filistin Devlet Başkanı Abbas, "İsrail Barış Parlamentosu" heyetini kabul etti.

31 Ekim 2017 Salı 20:34
Mahmud Abbas yine bildiğiniz gibi...

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, sivil toplum kuruluşu (STK) "İsrail Barış Parlamentosu" heyetini Ramallah'ta kabul etti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail Parlamentosu Knesset'teki eski milletvekilleri, siyasetçiler ve entelektüellerden oluşan ve önceki gün kurulan STK'dan bir heyetle bir araya gelen Abbas, uluslararası kararlar doğrultusunda barışın tesis edilmesi, işgalin sona ermesi ve başkenti doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması için sarf edilen tüm çabaları desteklediklerini kaydetti.

Abbas, Filistin'in, İsrail ile barış sürecinin yeniden canlandırılması için uluslararası platformda yürütülen tüm çalışmaların başarılı olması için çalıştığını vurguladı.

Eski Knesset milletvekili Taleb es-Sani görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, İsrail Barış Parlamentosu'nun, İsrail kamuoyunu barış sürecinin devam etmesini isteyen farklı bir sesin varlığından haberdar etmeyi ve İsrail'de barış yanlısı bir hükümetin kurulmasını amaçladığını belirtti.

Sani, STK'larına üyelik için işgale karşı çıkmak, iki devletli çözümü benimsemek ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) barış sürecinin ortağı olduğunu onaylamak gerektiğini kaydetti.

İsrail-Filistin görüşmeleri, İsrail'in yerleşim birimi inşaatlarına devam etmesi ile 1967 sınırları ve tutukluların serbest bırakılmasını kabul etmemesi nedeniyle 2014'te durmuştu.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 20:34
  1. Mahmud Abbas
  2. İsrail-Filistin görüşmeleri
  3. İsrail
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