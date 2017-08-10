Mahmud Abbas uyardı: İsrail onun peşinde

Abbas, Doğu Kudüs’te inşa edilmesi planlanan sinagogun sözde ''Süleyman Mabedi''nin inşa edilmesine giden bir adım olduğunu belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Kudüs Açık Öğretim Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde Abbas’ın mektubunu okuyan Filistin Başkanlık Sekreteri Tayyip Abdurrahim, ''Binyamin Netanyahu, Kudüs’ü Yahudileştirme planını tamamlamaya çalışıyor ve Mescid-i Aksa'nın kapılarını fanatik Yahudilere açarak, Harem-i Şerif’in hürmetini ihlal ettiriyor, avlularını kirletiyor.'' dedi.

HAMAS’A İDARİ KOMİTEYİ FESİH ÇAĞRISI

Mektubunda Filistin iç bölünmüşlüğüne de değinen Abbas, Hamas'a Gazze'de kurduğu idari komiteyi feshetme çağrısında bulunarak, Filistin’in tamamında başkanlık ve genel seçimlerin yapılması sürecinin başlatılması için Fetih ve Hamas hareketlerinin anlaşması sonucu 2014’te kurulan birlik hükümetinin Gazze’de görevi devralması talebinde bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hamas'ın Gazze'de kurduğu idari komite feshedilene kadar Gazze Şeridi'ne tahsis edilen mali ödemelerin azaltılmasına devam edileceğini söylemişti.

Hamas, geçen mart ayının ortalarında Gazze'de hükümet işlerinin yürütülmesi için komite kurmuştu.

Filistin yönetimi, İsrail'den alınan elektrik için tahsis edilen aylık ödenekte yüzde 30'luk kesintiye gitmiş, bunun üzerine İsrail hükümeti Gazze'ye verilen elektriği kısma kararı almıştı.

İsrail, haziran ayı içinde Gazze Şeridi'ne sağladığı elektriği aşamalı olarak 32 megavat düşürmüş, İsrail'in ve Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin yönetiminin ambargosuna maruz kalan Gazze'de yaşanan elektrik krizi nedeniyle yaklaşık 2 milyon insanın yaşadığı bölgede günde sadece 4 saat elektrik verilir hale gelinmişti.

Filistin'de 2006 yılında seçimleri kazanmasının ardından Hamas ile Fetih Hareketi arasında anlaşmazlıklar çıkmış, çatışmalardan sonra Hamas 2007'de Gazze'nin kontrolünü ele geçirmişti. Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de ise Katar öncülüğünde uzlaşma görüşmeleri yapılmasına rağmen, üzerinde mutabakata varılan konular uygulanamamıştı.

Hamas ve Fetih Hareketi, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması ve seçimlerin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması imzalamış, uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları sebebiyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getirememişti.

Fetih ve Hamas yetkilileri, uzlaşı anlaşmasının uygulanması ve bölünmenin sona ermesi amacıyla son olarak 8 Şubat 2016'da Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelmişti.