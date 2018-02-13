Mahmud Abbas resti çekti... ‘Bundan böyle ABD ile işbirliğini reddediyoruz’

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde, "ABD'nin eylemleriyle oluşturduğu bu atmosferde biz diyoruz ki, şu andan itibaren arabulucu statüsündeki ABD'yle her türlü işbirliğini reddediyoruz, çünkü onların eylemlerine karşıyız" dedi.

Eğer uluslararası bir etkinlik yapılacaksa, bu etkinliğin, ABD'nin tek arabulucu değil bir grubun parçası olacak şekilde mekanizmanın oluşturulmasını istediklerini dile getiren Abbas, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok taraflı arabuluculuk formatına karşı değiliz. Örneğin İran konusundaki anlaşmanın sağlanmasına benzer dört ve daha fazla ülkelerden oluşabilir. ABD tek arabulucu değil, grubun bir parçası olmalı."