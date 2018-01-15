Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mahmud Abbas açıkladı: O ülke para teklif etti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bir Arap ülkesinin İsrail ile normalleşmeyi kabul etmesi halinde Filistin'e para teklif ettiğini açıkladı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 12:05
Mahmud Abbas açıkladı: O ülke para teklif etti

Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Merkez Konseyi'nin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, 'Kudüs, Filistin'in Ebedi Başkenti' temasıyla düzenlenen 28. Dönem Çalışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "İsrail Oslo'yu bitirdi. Dolayısıyla yeniden gözden geçirilmesi için masaya konulmalı" dedi.

 'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TALEPLERİNE BAĞLIYIZ'

Abbas, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti esası üzerine iki devletli çözüm taleplerine bağlı kaldıklarını ifade ederek, Filistin yönetiminin ABD'nin 'vetosuna' rağmen Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üyelik için BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gideceğini bildirdi. ABD'nin, Filistin-İsrail barış görüşmelerindeki arabuluculuğunu ve ABD'nin Filistin-İsrail barış sürecine temel olması için hazırladığı ve 'yüzyılın anlaşması' olarak isimlendirdiği planı kabul etmediklerini vurgulayan Abbas, "Biz, davamızla ilgili olan hiçbir konuda, kimseden talimat almayız" diye konuştu.

'KUDÜS'Ü YALNIZCA FİLİSTİN'İN BAŞKENTİ OLARAK KABUL EDİYORUZ'

Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Kudüs masadan kaldırılmıştır" yönündeki sözlerine gönderme yaparak, "Kudüs şehri, Filistin coğrafyasının dini ve siyasi başkentidir. Filistin yönetimi, Kudüs'ü yalnızca Filistin'in başkenti olarak kabul eder" ifadelerini kullandı.

'BİR ARAP ÜLKESİ PARA TEKLİF ETTİ'

Abbas, Arap ülkelerinin Filistin sorunu çözülmeden İsrail ile normalleşmeye gitmelerini kabul etmediklerini, Arap ülkelerinden adını vermediği bir yetkilinin kendisine Filistin sorununun çözümünden önce İsrail ile normalleşmeyi kabul etmesi karşılığında para teklifinde bulunduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 12:05
  1. Mahmud Abbas
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arjen Robben'in Beşiktaş korkusu
    1. Arjen Robben'in Beşiktaş korkusu
    2. Mahmud Abbas açıkladı: O ülke para..
    3. Vatan Şaşmaz soruşturmasında sıcak..
    4. SONAR'dan akıllara zarar seçim anketi
    5. Sow'dan çarpıcı çıkış: Fenerbahçe..
    6. Suriye'den ABD'ye sert tepki: Küstahça..
    7. 'Suç makinesi' diyorlardı... Kadın..
    8. İki ülke arasında çatışma, 4 asker öldü
    9. Bir ülkeden daha referandum hamlesi
    10. Arda Turan'dan Galatasaray ve Fatih..
    11. Hükümetten ABD'ye çok sert tepki!
    12. Hükümet düğmeye bastı! 'Çok büyük..
    13. İlk kazma vuruldu, çalışmalar başladı
    14. Ve Soldado'ya talip çıktı
    15. Suç örgütüne dev operasyon
    16. Fenerbahçe'den yılın bombası Luis Nani..
    17. Dev transferde imzalar atıldı! İşte..
    18. Katar Emiri Ankara'ya geliyor
    19. FETÖ'cü 'abi ve 'abla'lara 21 ilde..
    20. Rusya'da okulda çıkan bıçaklı kavgada..
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    'Şer' ittifakına kötü haber! AK Parti ve MHP ezdi geçti
    'Şer' ittifakına kötü haber! AK Parti ve MHP ezdi geçti