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Mahkum sayısı kapasiteyi aştı

Habertürk'te yer alan habere göre, kapasitesi 207 bin 339 olan cezaevlerinde toplam 229 bin 790 kişi bulunuyor.

24 Ekim 2017 Salı 12:09
Mahkum sayısı kapasiteyi aştı

Türkiye’de 291 kapalı ceza infaz kurumu, 70 müstakil açık ceza infaz kurumu, 3 çocuk eğitimevi, 8 kadın kapalı, 5 kadın açık, 7 çocuk kapalı ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 384 cezaevi bulunuyor. Cezaevlerinin toplam kapasitesi ise 207 bin 339. Adalet Bakanlığı cezaevlerinin sayısının, işletim maliyetlerinin düşürülmesi ve kalitenin artırılması amacıyla azaltılmasını amaçlıyor.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre bakanlık, uluslararası normlara uymayan ve fiziki şartları ve kapasiteleri itibarıyla eğitim ve iyileştirmenin kısıtlı yapıldığı ya da hiç yapılamadığı küçük ilçe cezaevlerini bir süredir kapatıyor. 2006 yılından bu yana son 11 yılda 204 ilçe cezaevi kapatıldı. Bunların yerine, içinde birden fazla ceza infaz kurumunun bulunduğu kampus cezaevleri inşa ediliyor.

Türkiye’de artan nüfusa paralel olarak, cezaevlerinin nüfusu da her geçen yıl artıyor. Son 5 yılda cezaevlerinin nüfusu 97 bin arttı. FETÖ’nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında yapılan tutuklamalar sonucunda bu yıl cezaevlerinin mevcudu 229 bin 790’ı buldu. Kapasitenin 207 bin 339 olduğu gözönünde bulundurulduğunda, cezaevlerinde 22 bin dolayında kapasite fazlası mahkûm bulunuyor.

Cezaevlerinde bulunan 229 bin 790 kişinin 141 bin 802’si hükümlü, 87 bin 988’i ise tutuklu. Tutukluların 49 bin 900’ü FETÖ soruşturmaları kapsamında cezaevinde bulunuyor. Cezaevlerinde bulunanların 163 bin 618’i adli (cinayet, gasp, hırsızlık, dolandırıcılık vs.), 63 bin 242’si terör, 2 bin 930’u ise organize suçlardan tutuklu ya da hükümlü.

‘KAMU VİCDANI ÖNEMLİ’

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak için yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: “Bazı suçlarla ilgili toplumda gerçekten cezasızlık anlamına gelecek algı oluşmasını istemiyoruz. Çok hassas bir konu. ‘Cezaevleri boşalsın, rahatlama sağlansın’ diye bir düzenleme yapılamaz. Çünkü adalet duygusu yara alır. Suç işleyenlerin cezasını çekmesi lazım. Şu anda olgunlaşan bir durum yok. Somutlaşan bir çalışma olursa kamuoyu ile paylaşırız. Bu tür infaz düzenlemeleri her zaman yapılabilir ancak kamu vicdanını rahatsız etmemek kaydıyla.”

Türkiye'deki cezaevi sayısı: 384

Cezaevlerinin kapasitesi: 207.339

Hükümlü sayısı: 141.802

Tutuklu sayısı: 207.339

Cezaevlerindekilerin sayısı: 229.790

Adli tutuklu(Cinayet, gasp, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlar): 163.618

Terör suçlusu: 63.242

FETÖ tutuklusu sayısı: 49.900

Organize suçtan tutuklu: 2.930

YILLARA GÖRE TUTUKLU SAYISI:

2012: 136.020

2013: 145.478

2014: 158.837

2015: 178.089

2016: 199.328

2017: 229.7990

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 12:09
  1. Cezaevi
  2. Abdülhamit Gül
  3. FETÖ
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