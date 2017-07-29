Mahkemeye sevk edilen Bekir İrtegün hakkında karar verildi!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Bylock kullandığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilen futbolcu Bekir İrtegün ifadesinin ardından serbest bırakıldı.29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:56
Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ’nün kriptolu ‘ByLock’ haberleşme programını Futbolcu Bekir İrtegün’e ‘ByLock’ gözaltına alınmıştı. İrtegün emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmişti. İrtegün, savcılıkta ifadesinin ardından serbest bırakıldı.