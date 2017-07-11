Mahkemeden vicdanları yaralayan karar... Darbecilerin rütbeleri bile sökülmedi

Hesaplaşma Mahkeme-i Kübra'ya kaldı...

12 Eylül askeri darbesinin mimarları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkında açılan ve iki sanığın ölümüyle düşürülmesine hükmedilen davada gerekçeli karar tamamlandı.

Gerekçeli kararda, ölüm nedeniyle iki sanık hakkında açılan davanın düşürüldüğü, ceza alamamaları nedeniyle rütbelerinin sökülmediği belirtildi.

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi verdiği kararın gerekçesini açıklarken şu değerlendirmeyi yaptı: “TCK’nın genel hükümlerinin aksi yazılı olmadığı sürece Askeri Ceza Kanunu bakımından da genel hüküm niteliğinde olacağı kabul edilmelidir.

Sonuç olarak 1632 sayılı yasanın (Askeri Ceza Kanunu) 29. maddesinde belirtilen feri cezaların ancak ceza mahkûmiyeti kurulması halinde uygulanacağı, dolayısıyla ceza mahkûmiyetine bağlandığı ve ceza mahkûmiyetinin neticesi olan ve onunla birlikte sonuç doğuran ceza türü olduğunun kabulü karşısında sanıklar hakkında kurulmuş ve kesinleşmiş bir ceza hükmü bulunmadığından 1632 sayılı Yasa’nın 29. maddesinde sayılan 30 ve 31. maddelerinde de açıklanan feri cezalara hükmedilmesinin mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”