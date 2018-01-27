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Mahkemeden sosyal medya teröristleri için karar!

Türkiye'nin Afrin'deki PKK hedeflerine yönelik başlattığı operasyonun ardından sosyal medya üzerinden provake edici, kışkırtıcı, devletin birliği ve bütünlüğüne karşı halkı kin ve tahrike yönelten paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişi, çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 15:14
Mahkemeden sosyal medya teröristleri için karar!

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afrin'deki PKK hedeflerine yönelik TSK operasyonunun başlamasının ardından sosyal medyada provake edici, kışkırtıcı, devletin birliği ve bütünlüğüne karşı halkı kin ve tahrike yönelten paylaşımlarda bulunan 18 isim belirledi.

Tespit edilen kişilerin adreslerinin belirlenmesinin ardından, Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Kartal, Pendik, Maltepe, Beylikdüzü ve Zeytinburnu'ndaki adreslere 22 Ocak 2018 günü operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, 9 kişi bulunamadı. Emniyetteki sorgularının ardından adli mercilere çıkarılan 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 

 

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 15:14
  1. son dakika
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