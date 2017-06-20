Mahkemeden MHP için flaş karar!

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesince, MHP'nin 19 Haziran 2016'da yapılan genel kurulunun iptaline, bu genel kurulda alınan tüm kararların yokluğunun tespitine karar verildi.

MUHALİFLERİN HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ



Davada genel başkan adayları Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın ve Ümit Özdağ lehine karar çıkması durumunda yeniden olağanüstü kurultay hazırlığı gündeme gelebilecekti.



MHP’li muhaliflerin 19 Haziran 2016’da yaptığı olağanüstü tüzük kurultayında MHP Tüzüğü değiştirilmiş ve seçimli olağanüstü kurultay kararı alınmıştı.