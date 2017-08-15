Mahkemeden Kışanak ve Tuncel kararı!

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Kışanak ve Tuncel hakkında açılan davanın üçüncü duruşması Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuklu sanıklar Sebahat Tuncel ve Gültan Kışanak duruşmaya katılmadı.



Mahkeme Başkanı Ahmet Murat Doğan, duruşmanın görüleceği salona içeridekilerle beraber 20 kişinin alınacağını avukatlara iletti. Sanık avukatları buna tepki göstererek salonun alabileceği azami kapasitede seyirci alınması ya da uygun bir salonda duruşmaya devam edilmesi talebinde bulundu.

Talebi değerlendirmek üzere duruşmaya 5 dakika ara veren mahkeme heyeti duruşmanın düzeni, güvenliği ve salonun kapasitesi nedeniyle duruşma salonuna 20'den fazla kişi alınması yönündeki talebi oy birliğiyle reddetti.



Mahkeme Başkanı Ahmet Murat Doğan, duruşmada iddia makamının taleplerini aldı. Duruşma Savcısı Muhittin Atlı, Kışanak ve Tuncel'in tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Sanık avukatları mahkeme heyetinin aldığı karar nedeniyle savunma yapmayacaklarını ifade ederek salondan ayrıldı.

Mahkeme heyeti, Kışanak ve Tuncel'in tutukluluklarının devamına karar vererek, duruşmayı 15 Eylül'e erteledi.