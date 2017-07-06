Demirtaş ilk kez duruşmaya katılacak

HDP'den yapılan bilgilendirmeye göre, Selahattin Demirtaş, yarın saat 10.00'da Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmaya bizzat katılacak.

4 Kasım 2016'da tutuklanan Demirtaş, bugüne kadar SEGBİS ile duruşmalara katılan katılmıştı. Mahkemeye getirilme kararı ile Demirtaş ilk kez hakim karşısına çıkarak savunma yapmış olacak.