Demirtaş ilk kez duruşmaya katılacak
Tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yarın ilk kez hakim karşısında savunma yapacak.06 Temmuz 2017 Perşembe 14:59
HDP'den yapılan bilgilendirmeye göre, Selahattin Demirtaş, yarın saat 10.00'da Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmaya bizzat katılacak.
4 Kasım 2016'da tutuklanan Demirtaş, bugüne kadar SEGBİS ile duruşmalara katılan katılmıştı. Mahkemeye getirilme kararı ile Demirtaş ilk kez hakim karşısına çıkarak savunma yapmış olacak.