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Demirtaş ilk kez duruşmaya katılacak

Tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yarın ilk kez hakim karşısında savunma yapacak.

06 Temmuz 2017 Perşembe 14:59
Demirtaş ilk kez duruşmaya katılacak

HDP'den yapılan bilgilendirmeye göre, Selahattin Demirtaş, yarın saat 10.00'da Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmaya bizzat katılacak.
4 Kasım 2016'da tutuklanan Demirtaş, bugüne kadar SEGBİS ile duruşmalara katılan katılmıştı. Mahkemeye getirilme kararı ile Demirtaş ilk kez hakim karşısına çıkarak savunma yapmış olacak.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 14:59
  1. Selahattin Demirtaş
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