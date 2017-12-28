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Mahkemeden flaş Figen Yüksekdağ kararı

"Terör örgütü propagandası yaptığı" suçlamasıyla yargılanan HDP eski Eş Genel Başkanı Yüksekdağ'ın dava dosyası Ankara'da yargılandığı dosyayla birleştirildi.

28 Aralık 2017 Perşembe 11:19
Mahkemeden flaş Figen Yüksekdağ kararı

İzmir'de katıldığı bir panelde "terör örgütü propagandası yaptığı" suçlamasıyla yargılanan eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın dava dosyasının Ankara'da yargılandığı dosyayla birleştirilmesi kararlaştırıldı.

Yüksekdağ'ın avukatı Kamil Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün duruşması olduğunu ancak Yüksekdağ'ın talep etmesi üzerine mahkemenin verdiği ara kararla, duruşma günü beklenmeden, dosyayı Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasıyla birleştirme kararı aldığını kaydetti.

Müvekkilinin, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde "terör örgütü yöneticiliği, terör örgütü propagandası yapmak, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile suç işlemeye tahrik" suçlamalarından yargılandığına işaret eden Ağaoğlu, Yüksekdağ'ın suç olduğu iddia edilen konuşmaları milletvekili olduğu ve HDP Eş Başkanlığı sıfatıyla yaptığını söyledi.

Ağaoğlu, müvekkilinin partisinin görüşlerini halka anlatması nedeniyle yargılandığını, bu konuşmaları Mersin, Şanlıurfa ve Van gibi illerde de yaptığını belirterek, bunların kürsü dokunulmazlığı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir'de katıldığı bir panelde yaptığı konuşmalar nedeniyle eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ hakkında hazırladığı iddianamede, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. 

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 11:19
  1. Figen Yüksekdağ
  2. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
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