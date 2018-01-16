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Mahkemeden Enis Berberoğlu hakkında flaş karar

Mahkeme, MİT TIR'ları davasının ikinci duruşmasında Enis Berberoğlu’nun tutukluluğunun devamına karar verdi.

16 Ocak 2018 Salı 13:38
Mahkemeden Enis Berberoğlu hakkında flaş karar

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 13:38
  1. enis berberoğlu
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