Mahkemede timsah gözyaşları: Karımı çok seviyordum

Kağıthane'de boşanma davası açan eşi Nisa Ece İnçke'yi silahla öldüren Recep İnçke, mahkemede, "Karımı çok seviyordum" diye ağladı. KADEM avukatları da gözyaşlarına itibar edilmeden katil eşe en yüksek sınırdan ceza verilmesini istedi. Recep İnçke 7 Aralık 2016'da boşanma davaları sürerken eşi Nisa Ece İnçke'yi arayarak konuşmak istediğini söylemiş, Kağıthane'deki evine gelen genç kadını öldürmüştü.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinayete ilişkin davada dün dördüncü duruşma yapıldı. Duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık İnçke ve avukatı ile müşteki Nisa Ece'nin ailesi katıldı. Davaya müdahil olan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları da duruşmayı takip etti. Nisa Ece'nin annesi Caziye Ece, şikayetçi olduğunu belirterek, "Kızımla evlendiği günden beri şiddet uyguluyordu. Kızım, evi terk edip benim evime geldiğinde vücudunda darp izleri bulunuyordu. Hatta bir seferinde boğazında bıçak izi gördüm. Sanık, boşanma davasına az kaldığını ve kızımla görüşmek istediğini söylemiş. Kızımı, sanığın evine gitmemesi için uyarmıştım. Her nasılsa kızımı eve götürmüş ve öldürmüştür" ifadelerini kullandı. Tutuklu sanık Recep İnçke ise gözyaşları içinde karısını çok sevdiğini, tasarlayarak öldürmediğini savundu.