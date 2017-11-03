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Hidayet Karaca ve Ali Fuat Yılmazer hakkında karar verildi

Mahkeme, Hidayet Karaca’ya 31 yıl, Ali Fuat Yılmazer’e ise 16 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

03 Kasım 2017 Cuma 11:59
Hidayet Karaca ve Ali Fuat Yılmazer hakkında karar verildi

FETÖ'nün ''Tahşiyeciler grubuna'' kumpas kurduğu iddiasıyla elebaşı Fetullah Gülen ile kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 33 sanığın yargılandığı davada, Karaca 31 yıl, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ise 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Gülen ve eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu'nun ifadesi alınamadığı için dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 11:59
  1. Fetullah Gülen
  2. Hidayet Karaca
  3. Ali Fuat Yılmazer
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