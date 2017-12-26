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Mahkeme her ikisine de ceza verdi

Yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin’in Ahmet Tigrel’i muşta ile yaraladığı iddiasıyla 10 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

26 Aralık 2017 Salı 13:30
Mahkeme her ikisine de ceza verdi

Hürriyet gazetesinden Ayşegül Usta’nın haberine göre: Yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin, 2013‘de bir gece kulübü çıkışı Ahmet Tigrel’i muşta ile yaraladığı iddiasıyla 10 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada “Kasten yaralama” ve “SMS ile tehdit” suçundan toplam 6 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. 

Ahmet Tigrel’e ise Rüzgar Çetin’i “Kasten yaralama” suçundan bin TL adli para cezası verildi. Mahkeme Çetin ve Tigren hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi. 

İstanbul 50’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müşteki sanıklar Rüzgar Çetin ile  İhsan Ahmet Tigrel katılmadı. 

“HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREKİR” 

Rüzgar Çetin’in avukatı Volkan Nasuhbeyoğlu, müvekkilinin beraatini talep ederek, şunları söyledi: “Suçta kullanıldığı iddia edilen muşta ele geçmemiştir. Bilirkişi raporu da kül tablası olduğu yöneliktir. Olayda muşta kullanıldığı sabit olmadığından silahla yaralama suçunun da sübuta ermediğini düşünüyoruz. Dinlenen tanıklar olay sırasında müvekkilin tehdit veya hakaret içerir, söz sarf etmediğini söylemiştir. Müvekkilin gönderdiği mesaj içeriğinde, hakaret içerir sözün varlığı kabul edilse dahi müvekkil bu sözleri uğradığı saldırı neticesinde sarf etmiştir. Olayda müvekkil hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulaması gerekir. Müvekkil ve karşı taraf eskiye dayalı arkadaşlardır. Müvekkilin aradaki samimiyete istinaden, karşı taraftan makas alması sonucu karşı tarafın tepki vermesi nedeniyle olay meydana gelmiştir.” 

İhsan Ahmet Tigrel’in avukatı Serra Bozarslan ise şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. 

RÜZGAR ÇETİN’E 6 BİN TL PARA CEZASI

Mahkeme Rüzgar Çetin’i “Kasten yaralama” suçunda 150 gün adli para cezası karşılığında 3 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Çetin’i, “SMS ile tehdit” suçundan ise 5 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, bu cezayı 150 gün adli para cezası karşılığında 3 bin TL para cezasına çevirdi. Çetin’i iki ayrı suçtan toplam 6 bin TL adli para cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasına geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi. 

TİGREL’E BİN TL ADLİ PARA CEZASI 

Müşteki sanık Ahmet Tigrel’i ise Çetin’i “Kasten yaralama” suçundan 50 gün adli para cezası karşılığında bin TL adli para cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığa hükmetti. 

Mahkeme, Rüzgar Çetin ve Ahmet Tigrel’in diğer suçlardan ise beraatine karar verdi. 

KÜL TABLASI İADE EDİLECEK 

Mahkeme ayrıca yargılama sırasında örnek teşkil etmesi amacıyla Rüzgar Çetin’in avukatlarınca mahkemeye sunulan ve adli emanete alınan kül tablasının da Çetin’in avukatına iadesine karar verdi.  

İDDİANAME

İddianameye göre olay şöyle gelişmişti: 30 Kasım 2013'te bir gece kulübünde Rüzgar Çetin, daha önceden tanıdığı Ahmet Tigrel'in yanından geçerken yanağından makas aldı ve eliyle başına vurdu. Bu hareket üzerine Tigrel ile Çetin arasında bir anda tartışma çıktı. Çetin, kulüp görevlileri tarafından mekândan çıkarıldı. Duruma öfkelenen Çetin, iddiaya göre "Seni öldüreceğim" diyerek mekânın önünde bekledi. Tigrel ve arkadaşları dışarı çıktığı anda Çetin, Tigrel’in üzerine atlayarak darp etmeye başladı. Çetin, "muşta" diye tabir edilen ve silahtan sayılan aletle Tigrel'in başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurarak darp etti. İkili daha sonra birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sonunda Çetin hakkında, "silahla yaralama", "tehdit", "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak kullanma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Ahmet Tigrel hakkında ise " hakaret" ve "yaralama" suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istendi.

 

 

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 13:30
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