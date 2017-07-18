Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mahkeme Büyükada'da şüphelileri hakkında kararını verdi

Büyükada operasyonunda 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. İdil Eser ile Özlem Dalkıran da tutuklananlar arasında.

18 Temmuz 2017 Salı 06:01
Mahkeme Büyükada'da şüphelileri hakkında kararını verdi

İstanbul Büyükada’da sözde insan hakları savunucularının korunmasına yönelik eğitim programı adı altında yapılan toplantıyla ilgili tutuklama kararı çıktı.

5 TEMMUZ'DA OPERASYON DÜZENLENDİ

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Temmuz'da Büyükada’da bir otelde ’eğitim programı’ toplantısına operasyon düzenlemişti.

10 ŞÜPHELİ SORGULANMIŞTI

Operasyonda gözaltına alınan 8’i Türk, 1’i Alman, 1’i İsveç vatandaşı toplam 10 şüpheli, İstanbul Emniyet'indeki sorgularının ardından dün öğlen saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Savcılıktaki ifade verme işlemleri yaklaşık 8 saat süren şüpheliler, "terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

6'SI TUTUKLANDI, 4'Ü ADLİ KONTROLLE SERBEST

Şüphelilerden Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ile Özlem Dalkıran, Veli Acu, Günal Kurşun, Ali Garavi, Peter Steudtner tutuklandı. Nalan Erkem, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan, İlknur Üstün adli kontrolle serbest bırakıldı.



 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 06:01
  1. Af Örgütü
  2. Büyükada
  3. gözaltı
  4. operasyon
  5. terör örgütü
  6. yardım
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li milletvekilinin ihaneti tescillendi
    1. CHP'li milletvekilinin ihaneti..
    2. Çanakkale'de gece yarısı sel
    3. Çekimser değilim Türkiye yanlısıyım
    4. Hainler nefret kustu
    5. 56 milyon bebek kürtajla katlediliyor
    6. İslam’ı tahrife ‘diyalog’ kılıfı
    7. Sınırda terör devletine izin yok!
    8. Yine marmara yine mülakat skandalı
    9. Mangalcılara dikkat uyarısı!
    10. Algı operasyonuna erken başladılar!..
    11. "Burada Kuran okuyamazsınız" diyen..
    12. FETÖ'nün Kasım'da planlanan darbe..
    13. FETÖ'cüler ekonomik darbe için böyle..
    14. Bu zeka testini 1000 kişiden bir kişi..
    15. Rusya'da şiddetli deprem!
    16. Gözleri görmüyor, örgü bebek yapıp..
    17. Mahkeme Büyükada'da şüphelileri..
    18. O otelde kalan bin kişiye FETÖ..
    19. Bakan cezaevlerindeki tutuklu sayısını..
    20. İstanbul’da beklenen yağmur gece..
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    ABD şok etti! Tam 4 trilyon dolar...
    ABD şok etti! Tam 4 trilyon dolar...
    Operasyon bitti, Dicle'den ceset akıyor
    Operasyon bitti, Dicle'den ceset akıyor
    Polis evin perdelerinin hiç açılmamasından şüphelenince… Böyle yakalandılar
    Polis evin perdelerinin hiç açılmamasından şüphelenince… Böyle yakalandılar