Mahkeme Büyükada'da şüphelileri hakkında kararını verdi
Büyükada operasyonunda 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. İdil Eser ile Özlem Dalkıran da tutuklananlar arasında.18 Temmuz 2017 Salı 06:01
İstanbul Büyükada’da sözde insan hakları savunucularının korunmasına yönelik eğitim programı adı altında yapılan toplantıyla ilgili tutuklama kararı çıktı.
5 TEMMUZ'DA OPERASYON DÜZENLENDİ
Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Temmuz'da Büyükada’da bir otelde ’eğitim programı’ toplantısına operasyon düzenlemişti.
10 ŞÜPHELİ SORGULANMIŞTI
Operasyonda gözaltına alınan 8’i Türk, 1’i Alman, 1’i İsveç vatandaşı toplam 10 şüpheli, İstanbul Emniyet'indeki sorgularının ardından dün öğlen saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.
Savcılıktaki ifade verme işlemleri yaklaşık 8 saat süren şüpheliler, "terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
6'SI TUTUKLANDI, 4'Ü ADLİ KONTROLLE SERBEST
Şüphelilerden Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ile Özlem Dalkıran, Veli Acu, Günal Kurşun, Ali Garavi, Peter Steudtner tutuklandı. Nalan Erkem, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan, İlknur Üstün adli kontrolle serbest bırakıldı.