Mahkeme Başkanı'nın 40 yıllık sanat yolculuğu

İstanbul 4. Vergi Mahkemesi Başkanı Ahmet Güler, hobi olarak başladığı resim sanatını açtığı sergiyle zirveye taşıdı. Yaklaşık kırk yıldır resim çalışmaları yapan Güler, ilk sergisini vazife yaptığı İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nde açtı. Birbirine çok uzakmış gibi gözüken sanat ve hukuk, bu sergide bir araya geldi.

Vergi mahkemesi başkanı Ahmet Güler, küçük yaşlarda başladığı resim hobisini sanatseverlerle paylaştı. Sergide, Güler‘in karakalem, yağlı boya ve akrilik tekniklerle yaptığı yaklaşık 30 eseri yer alıyor. Ahmet Güler, eserlerinde insan ve hayat sevgisine dikkat çekmek istediğini ifade ederken, İstoç karşısındaki İstanbul Bölge İdare Mahkemesi giriş katındaki sergi, bugün akşam sona eriyor.