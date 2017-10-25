Mahkeme başkanından 'herkes üç maymunu oynuyor' çıkışı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri Albay Ali Yazıcı ile eski alay komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ın da yer aldığı 534 kişinin yargılandığı davaya, sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar, avukatları ve yakınları ile TBMM, Başbakanlık, TRT ve diğer müşteki kurumların avukatları katıldı.

Savunma yapan eski binbaşı Ecir Dede, 13 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Lojistik Destek Komutanlığı görevini devraldığını söyledi.

Barış'ın makamında 15 Temmuz sabah saatlerinde birlik komutanlarının da katıldığı bir toplantı yapıldığını bildiren Dede, hangi personelin hangi araçlara bineceği gibi hususların konuşulduğunu ancak intikal planına dair hiçbir konunun gündeme gelmediğini öne sürdü.

Toplantı öncesi ve sonrasında darbeye ilişkin bir söylem olmadığını ve birlikte buna dair bir hazırlık görmediğini iddia eden Dede, tatbikatın başlamasının ardından araçların harekete geçtiğini, bazı araçların da kışla dışına çıktığını gördüğünü anlattı. Dede, bunun üzerine Barış'ın yanına gittikten sonra aralarında geçen konuşmayı şöyle aktardı:

"(Komutanım araçlar dışarı çıkmayacaktı neden çıktılar?) dedim. Bana, 'Genelkurmay'a IŞİD saldırısı var. Bizim personel hazır olduğu için onları gönderdim.' dedi. Barış, nizamiye nöbetçilerini dolaşarak bunları anlatmamı, dışarıya görüntü verilmemesini ve dışarıdan gelenlerin, alay personeli olmayanların, birliğe alınmaması emrini verdi. Ben de nizamiyeleri dolaşarak bu emirleri ilettim."

"Kalkışma" açıklamasından hiçbir şey anlamamış

Sanık Dede, ilerleyen saatlerde neler olduğunu anlamaya çalıştığını, televizyondan Başbakan Binali Yıldırım'ın, "ordu içindeki küçük bir grubun kalkışması" şeklindeki açıklamalarını duyduğunu dile getirdi. Mahkeme Başkanı Murat İlhan'ın, "Kalkışma sözünden ne anladın?" diye sorduğu Dede, "Hiçbir şey anlamadım." yanıtını verdi.

Dede'nin bu cevabı üzerine Mahkeme Başkanı İlhan, "Ben Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev alan kişilerin nitelikli, zeki olması gerektiğini düşünürdüm. Devam eden darbe davalarında görüyoruz ki herkes üç maymunu oynuyor. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Köydeki çoban duymuş, sizin duymama ihtimaliniz var mıdır arkadaş." ifadelerini kullandı.

Darbe girişimine ilişkin faaliyette bulunmadığını ve daha önceden yaşadığı bir sağlık problemi nedeniyle 15 Temmuz gecesi bayıldığını kaydeden Dede, teşebbüsten sonra görevini sürdürdüğünü ve darbeye ilişkin suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

FETÖ üyeliğine ilişkin alayhine beyanları da kabul etmediğini ve üzerine iftira atıldığını ileri süren Dede, "ByLock kullanıcısı değilim, bu programın varlığını cezaevinde öğrendim. FETÖ ile bağlantılı kurumlarla alakam olmamıştır." savunmasını yaparak tahliye ve beraat talebinde bulundu.