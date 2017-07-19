Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mahkeme başkanından FETÖ'cü sanığa tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davası sanıklarından Serkan Elçi'nin 15 Temmuz gecesi Marmaris'teki polis haber merkezine çok sık çağrı yapıldığını, telefon kayıtlarında polis memurunun "Tüm hazırlıklarımız tamam biz her şeye hazırız." dediğini belirtmesi üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, "O gece bir darbe girişimi oluyor, oradaki adamlar da herhalde oturup çay ve kahve içip pişpirik oynayacak halleri yoktu." dedi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 23:10
Mahkeme başkanından FETÖ'cü sanığa tepki

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına devam edildi.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar, dava dosyasına giren yeni delil ve raporlar hakkında beyanda bulundu.

Sanıklardan Serkan Elçi, tanık katılımlarının reddini talep ederek yeniden atanacak adli tıp uzmanının huzurda dinlenmesini istedi.

Elçi, mahkeme heyetinden 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz'daki polis telsiz kayıtlarının da dosyaya eklenmesi talebinde bulundu.

Sanığın, 15 Temmuz gecesi Marmaris'teki polis haber merkezine çok sık çağrı yapıldığını, telefon kayıtlarında polis memurunun "Tüm hazırlıklarımız tamam biz her şeye hazırız." dediğini belirtmesi üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, "O gece bir darbe girişimi oluyor, oradaki adamlar da herhalde oturup çay ve kahve içip pişpirik oynayacak halleri yoktu." karşılığını verdi.

SAVCI, TALEPLERİN REDDEDİLMESİNİ İSTEDİ

Duruşmada tutuklu sanıkların ardından sanık avukatları, dava dosyasına giren yeni delil ve raporlar hakkında beyanda bulundu.

Avukatların çoğu, yeni bir adli tıp ve balistik uzmanının duruşmada bilirkişi olarak dinlenmesini istedi.

Müşteki avukatları adına beyanda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Halit Çokan ise toplanan delillerin olayı yeterince aydınlattığını, gelen taleplerinin davayı uzatmaya yönelik olduğunu söyledi.

Memur-Sen yetkililerinin davaya katılma talibinin reddini isteyen savcı Ali Cenk Düzgün, çatışmada aracının zarar gördüğünü belirten Fevzi Önen'in davaya müşteki olarak katılmasının kabul edilmesini istedi.

Toplanan delillerle dava konusu olayın yeterince açıklığa kavuştuğunu aktaran Düzgün, bazı sanıklar ve sanık avukatlarının kovuşturmanın genişletilmesi yönündeki taleplerinin sanıkların hukuki durumunda değişikliğe yol açmayacağından reddedilmesini talep etti.

Düzgün, keşif taleplerinin de kabul edilmemesini istedi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 23:10
  1. serkan elçi
  2. emirşah baştoğ
  3. fetö
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başbakan Yıldırım İbadi ile görüştü! "Türkiye ile işbirliğine hazırız"
    1. Başbakan Yıldırım İbadi ile görüştü!..
    2. Ölünce de birbirimizi görür ve..
    3. Barzani'den 'referandum' tepkilerine..
    4. Kanser nasıl önlenir?
    5. Mahkeme başkanından FETÖ'cü sanığa tepki
    6. Reina katliamı firarisi Danimarka'da..
    7. 'Ölüyorum anne...' diye yazıp..
    8. Karın ağrısı ve şişkinliği ciddiye alın
    9. 26 PKK'lı terörist öldürüldü
    10. İncirlik'te çarpıcı ayrıntı: ABD 15..
    11. Mutfakta yardımcı 10 pratik bilgi
    12. ‘FETÖ ile mücadelede Türkiye’yi..
    13. Bu fotoğraftan 10 dakika sonra öldüler
    14. Eşinin aracına bomba düzeneği..
    15. ABD'den, üslerini ifşa eden Anadolu..
    16. Ramazan'da 'imsak vakti'..
    17. Eski araç lastikleri nasıl..
    18. Kendisine uzanacak yardım elini bekliyor
    19. Terörist İsrail’i korku sardı!..
    20. Yeni değil... 20 yıl önce de bakandı
    Baba kızının nasıl terörist olduğunu anlattı
    Baba kızının nasıl terörist olduğunu anlattı
    ABD sessiz ve görünmez silahı ateşledi… Işık hızıyla vurdu! 50 bin kat daha…
    ABD sessiz ve görünmez silahı ateşledi… Işık hızıyla vurdu! 50 bin kat daha…
    Savcıdan haddini aşan 'menfez paşası'na ayar!
    Savcıdan haddini aşan 'menfez paşası'na ayar!
    Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı: Yazıcıoğlu için...
    Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı: Yazıcıoğlu için...