Mahkeme başkanı 'tişörtü değiştir' dedi, salon karıştı!
15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik operasyon düzenleyen darbeci teröristler, üçüncü kez hakim karşısına çıkarıldı.13 Temmuz 2017 Perşembe 13:33
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.
TİŞÖRTÜ DEĞİŞTİRMEDİ, SALON KARIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenlenmesiyle ilgili Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasında, tişört gerginliği salonu karıştırdı. MAK timinde görevli tutuklu sanıklardan astsubay Gökhan Güçlü'nün üzerinde 'kahraman' anlamına gelen İngilizce 'Hero' yazılı tişört giymesi üzerine ara verilen duruşmaya, daha sonra tekrar devam edildi.
Duruşmanın başlamasından sonra Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, sanık Gökhan Güçlü'ye, "Gel bakalım buraya üzerinde ne yazıyor" sözleriyle kürsüye çağırdı. Astsubay Gökhan Güçlü'nün tişörtünün üzerinde 'hero' yazmasını tutanağa geçirten Mahkeme Başkanı, duruşma savcısı Ali Cenk'ten görüşünü sordu. Cumhuriyet savcısı Ali Cenk, "Gökhan Güçlü'nün üzerindeki tişörtün verdiği mesaj itibariyle duruşma disiplinine uymadığını, söz konusu kıyafeti değiştirmesinden sonra duruşmaya alınmasını, aksi taktirde duruşmadan uzaklaştırılmasını istedi. Mahkeme Başkanı bunun üzerine, yazının mesaj içerdiğini belirterek, Gökhan Güçlü'nün yedek tişörtünü giymesi için salondan çıkartılmasını istedi. Hakim Baştoğ, bu kararından dolayı sanık Gökhan Güçlü'nün gülmesini de duruşma tutanağına geçirdi.
DURUŞMAYA KATILMAK İSTEMEDİ
Jandarma tarafından salondan çıkartıldığı sırada söz alan Gökhan Güçlü, kendisine cezaevi yönetiminin bu tişörtü verdiğini, değiştirmek istemediğini ve duruşmaya devam etmek istemediğini söyledi.
Mahkeme başkanının bu talebi kabul etmesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları tepki gösterdi, duruşmadan vareste tutulmaması gerektiğini söyledi. Sanıklar ile tutuklu yakınlarından bazılarının avukatlara yönelik alkışla tepki vermesi üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları yerinden kalkıp sert tepki gösterdi. Sanıklar ile avukatlar arasında sert tartışmalar yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine jandarma sanıklarını etrafını kordona aldı. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, duruşmaya tekrar ara verdi.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİNDEN TEPKİ
Duruşmayı izleyen Ak Parti Muğla milletvekili Nihat Öztürk, bu gelişmelere tepki gösterdi. Nihat Öztürk, "İçeride tiyatro var. Hainler millete yaptığı zulmün farkında, tiyatronun devamını oynamaya kalktılar. Tişörtle çıkması şehitlere saygısızlık. Ondan ötesi, bile bile, milletin gözünün içerisine baka baka bunu yapmasını, millet ve şehitler adına kabul etmemizin imkanı yok. Hangi tiyatroyu, oyunu oynarlarsa oynasınlar, yaptıkları zulme karşı bu mahkeme onlara gerekeni yapacaktır" dedi.
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Hülya 1 sa önce İdamı getir bakalım tiyatro falan kalıyor mu Abdullah1 sa önce Bence ona bu giysiyi giydirenide Sorgulamak sorusturmak gerek.... Servet1 sa önce Boynuna halka geçirip it gibi pardonhayvanlara saygısızlık olmasın mahlukatın sütte sürünebir domuz tişörü ile birlikte çıkarın bu domuzları Kılıç1 sa önce İDAM İDAM İDAM başka yolu yok Nedim sakin1 sa önce Mahkeme Başkanı haddini aşmış. Kılıç1 sa önce Giydirin boydan çizgili elbiseyi zürefa gibi dolansın pezev.nkler ama İDAM şart OSMANLI1 sa önce İdam gelsin artık. .yeter yaa. ..yoksa bu darbecileri tutuklamanın hiçbir anlamı YOK..!! pınar1 sa önce aşağıdaki arkadaşın sözlerine aynen katılıyorum yusuf...her imkan var sözümüz gücümüz geçmiyor vesselam Erzurumlu1 sa önce Bu Devetin büyük bir açıgı ekmegini yedigi devletine vatanına milletine ihanet etmişbu meczubunkatillerini bu tişörtlerle kahraman edasıyla çıkması devletin açıgıdıreger bu giysi işini dikkate alınmazsa şu olay olurEderinden fala deger bu satılmış şarlatan kanlı katilleri kahraman eder. ccc1 sa önce Caresi var idamm