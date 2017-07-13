Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mahkeme başkanı 'tişörtü değiştir' dedi, ortalık karıştı!

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik operasyon düzenleyen darbeci teröristler, üçüncü kez hakim karşısına çıkarıldı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 13:33
Mahkeme başkanı 'tişörtü değiştir' dedi, ortalık karıştı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi  sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2  polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın  yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.

TİŞÖRTÜ DEĞİŞTİRMEDİ, SALON KARIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenlenmesiyle ilgili Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasında, tişört gerginliği salonu karıştırdı. MAK timinde görevli tutuklu sanıklardan astsubay Gökhan Güçlü'nün üzerinde 'kahraman' anlamına gelen İngilizce 'Hero' yazılı tişört giymesi üzerine ara verilen duruşmaya, daha sonra tekrar devam edildi.

Duruşmanın başlamasından sonra Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, sanık Gökhan Güçlü'ye, "Gel bakalım buraya üzerinde ne yazıyor" sözleriyle kürsüye çağırdı. Astsubay Gökhan Güçlü'nün tişörtünün üzerinde 'hero' yazmasını tutanağa geçirten Mahkeme Başkanı, duruşma savcısı Ali Cenk'ten görüşünü sordu. Cumhuriyet savcısı Ali Cenk, "Gökhan Güçlü'nün üzerindeki tişörtün verdiği mesaj itibariyle duruşma disiplinine uymadığını, söz konusu kıyafeti değiştirmesinden sonra duruşmaya alınmasını, aksi taktirde duruşmadan uzaklaştırılmasını istedi. Mahkeme Başkanı bunun üzerine, yazının mesaj içerdiğini belirterek, Gökhan Güçlü'nün yedek tişörtünü giymesi için salondan çıkartılmasını istedi. Hakim Baştoğ, bu kararından dolayı sanık Gökhan Güçlü'nün gülmesini de duruşma tutanağına geçirdi.

DURUŞMAYA KATILMAK İSTEMEDİ

Jandarma tarafından salondan çıkartıldığı sırada söz alan Gökhan Güçlü, kendisine cezaevi yönetiminin bu tişörtü verdiğini, değiştirmek istemediğini ve duruşmaya devam etmek istemediğini söyledi.

Mahkeme başkanının bu talebi kabul etmesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları tepki gösterdi, duruşmadan vareste tutulmaması gerektiğini söyledi. Sanıklar ile tutuklu yakınlarından bazılarının avukatlara yönelik alkışla tepki vermesi üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları yerinden kalkıp sert tepki gösterdi. Sanıklar ile avukatlar arasında sert tartışmalar yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine jandarma sanıklarını etrafını kordona aldı. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, duruşmaya tekrar ara verdi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİNDEN TEPKİ

Duruşmayı izleyen Ak Parti Muğla milletvekili Nihat Öztürk, bu gelişmelere tepki gösterdi. Nihat Öztürk, "İçeride tiyatro var. Hainler millete yaptığı zulmün farkında, tiyatronun devamını oynamaya kalktılar. Tişörtle çıkması şehitlere saygısızlık. Ondan ötesi, bile bile, milletin gözünün içerisine baka baka bunu yapmasını, millet ve şehitler adına kabul etmemizin imkanı yok. Hangi tiyatroyu, oyunu oynarlarsa oynasınlar, yaptıkları zulme karşı bu mahkeme onlara gerekeni yapacaktır" dedi.

 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 13:33
  1. 15 Temmuz
  2. 15 Temmuz darbe
  3. son dakika
  4. darbeci
  5. tişört
  6. son dakika bugün
  7. Temmuz
  8. Tayyip Erdoğan
  9. Recep Tayyip Erdoğan
  • Yusuf Yusuf 2 dk önce
    Ne irz dusmanlarina ne cocuk tecavuzculerine nede boyle vatan hainlerine caydirici bir ceza yok ama ekmek calana af yok. Utanmasalar iyi halden tutuksuz yargilanmak uzere serbest birakilacaklar boyle adalet olmaz madem idam getirilemiyor iceride bitinsinler sunlarin isini.
  • tacettin kurttacettin kurt4 dk önce
    ulan .. herifler keşke bu ülkenin düşmanlarına karşıda bu kadar dirayetli olsaydınız hepiniz şerefsiz ve namussunuz hayinsiniz alçaksınız hatta dahası da var da onu buraya yazmayı
  • FaikFaik5 dk önce
    Tek yol idam sucuk gibi sallanan fetöş köpekleri millete huzur şehitlere onur katacak.haşhaşiler hocanız ölsün turump gömsünemi.
  • sahin57sahin5711 dk önce
    kardeşim idam gelmeden bu ülke uçuşa geçemez, idam olsun dünya lideri oluruz, şeriatın kestiği parmak acımaz,Allahın emrine dönelim.1-Ayasofyanın cami olması2-İdamın gelmesi
  • Hasan Hasan 14 dk önce
    Avrupa ülkelerindeolsalardı mahkumlaraverilen kıyafetlerle mahkemeye cikartirlardi acabahala bunları koruyanlarmi var. Diye düşünmeden yapamıyorum
  • AviniAvini20 dk önce
    Tek tip elbise verilsin / ne bu ya milletle dalga geçer gibi
  • Eşref bitlis Eşref bitlis 21 dk önce
    Bu kanı sütü bozuk domuzlar tektip elbise ile niçin çıkartılmıyor ceza evine bu tişörtleri sokanlar hakında derhal soruşturma başlatılmalı
  • tuğrultuğrul25 dk önce
    Bu alçak vatan hainlerine neden devlet tek tip bir elbise giydirip te yargının önüne çıkartmaz?
  • Ersin Kamil BektaşErsin Kamil Bektaş27 dk önce
    Şimdi bu ... çocuğuna tişörtü veren ve giymesini isteyen... çocuğu cezaevi yönetimini de gelecek duruşmada sanık sandelyesinde vatan haini sıfatıyla görmek istemezmi bu şanlı millet........
  • memati memati 34 dk önce
    Bu tişertü veren derhal sorgulanmalı anası bellenmelidir
Daha fazla yorum göster (1/10)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Boğanın kuyruğunu çekti, darp edildi
  1. Boğanın kuyruğunu çekti, darp edildi
  2. "Öldürüp zeytinlik alana gömdüm"
  3. Devlet hastanesinde intihar girişimi
  4. Kahraman'dan Meral Akşener'e sert cevap!
  5. Gazinin ölümünün ardından ortaya çıkan..
  6. Kılıçdaroğlu'na tokat gibi '15 Temmuz'..
  7. Yıl dönümünde kahramanın kardeşi konuştu
  8. Terör örgütü PKK'ya büyük şok! DAEŞ..
  9. Darbe girişimi tüketicinin güvenini..
  10. Çanakkale'de bahçesinde gergedan..
  11. Üretime 'yıllık izin' molası
  12. Adana'da 'Bylock' operasyonu: 26 gözaltı
  13. Borsa ilk yarıda yükseldi
  14. Çamlıca Camisi'ne dev Türk bayrağı!
  15. Alzheimer hastası turist İstanbul’da..
  16. Kemal Kılıçdaroğlu'na davet gitmedi..
  17. 15 Temmuz şehidinin annesi: 'Şehit..
  18. Bankalara ibraz edilen çek adedi yüzde..
  19. HDP'li Besime Konca'nın cezası..
  20. TFF 1. Lig fikstür çekimi ertelendi
Karamollaoğlu: Bizi 28 Şubat'ı aratır hale getirmeyin!
Karamollaoğlu: Bizi 28 Şubat'ı aratır hale getirmeyin!
Arap Birliği'nde yüksek gerilim: Toplantıyı terk etti
Arap Birliği'nde yüksek gerilim: Toplantıyı terk etti
''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
Türk sinemasında bir vefasızlık daha!