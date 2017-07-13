Mahkeme başkanı 'tişörtü değiştir' dedi, ortalık karıştı!
15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik operasyon düzenleyen darbeci teröristler, üçüncü kez hakim karşısına çıkarıldı.13 Temmuz 2017 Perşembe 13:33
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.
TİŞÖRTÜ DEĞİŞTİRMEDİ, SALON KARIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenlenmesiyle ilgili Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasında, tişört gerginliği salonu karıştırdı. MAK timinde görevli tutuklu sanıklardan astsubay Gökhan Güçlü'nün üzerinde 'kahraman' anlamına gelen İngilizce 'Hero' yazılı tişört giymesi üzerine ara verilen duruşmaya, daha sonra tekrar devam edildi.
Duruşmanın başlamasından sonra Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, sanık Gökhan Güçlü'ye, "Gel bakalım buraya üzerinde ne yazıyor" sözleriyle kürsüye çağırdı. Astsubay Gökhan Güçlü'nün tişörtünün üzerinde 'hero' yazmasını tutanağa geçirten Mahkeme Başkanı, duruşma savcısı Ali Cenk'ten görüşünü sordu. Cumhuriyet savcısı Ali Cenk, "Gökhan Güçlü'nün üzerindeki tişörtün verdiği mesaj itibariyle duruşma disiplinine uymadığını, söz konusu kıyafeti değiştirmesinden sonra duruşmaya alınmasını, aksi taktirde duruşmadan uzaklaştırılmasını istedi. Mahkeme Başkanı bunun üzerine, yazının mesaj içerdiğini belirterek, Gökhan Güçlü'nün yedek tişörtünü giymesi için salondan çıkartılmasını istedi. Hakim Baştoğ, bu kararından dolayı sanık Gökhan Güçlü'nün gülmesini de duruşma tutanağına geçirdi.
DURUŞMAYA KATILMAK İSTEMEDİ
Jandarma tarafından salondan çıkartıldığı sırada söz alan Gökhan Güçlü, kendisine cezaevi yönetiminin bu tişörtü verdiğini, değiştirmek istemediğini ve duruşmaya devam etmek istemediğini söyledi.
Mahkeme başkanının bu talebi kabul etmesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları tepki gösterdi, duruşmadan vareste tutulmaması gerektiğini söyledi. Sanıklar ile tutuklu yakınlarından bazılarının avukatlara yönelik alkışla tepki vermesi üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları yerinden kalkıp sert tepki gösterdi. Sanıklar ile avukatlar arasında sert tartışmalar yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine jandarma sanıklarını etrafını kordona aldı. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, duruşmaya tekrar ara verdi.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİNDEN TEPKİ
Duruşmayı izleyen Ak Parti Muğla milletvekili Nihat Öztürk, bu gelişmelere tepki gösterdi. Nihat Öztürk, "İçeride tiyatro var. Hainler millete yaptığı zulmün farkında, tiyatronun devamını oynamaya kalktılar. Tişörtle çıkması şehitlere saygısızlık. Ondan ötesi, bile bile, milletin gözünün içerisine baka baka bunu yapmasını, millet ve şehitler adına kabul etmemizin imkanı yok. Hangi tiyatroyu, oyunu oynarlarsa oynasınlar, yaptıkları zulme karşı bu mahkeme onlara gerekeni yapacaktır" dedi.
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Yusuf 2 dk önce Ne irz dusmanlarina ne cocuk tecavuzculerine nede boyle vatan hainlerine caydirici bir ceza yok ama ekmek calana af yok. Utanmasalar iyi halden tutuksuz yargilanmak uzere serbest birakilacaklar boyle adalet olmaz madem idam getirilemiyor iceride bitinsinler sunlarin isini. tacettin kurt4 dk önce ulan .. herifler keşke bu ülkenin düşmanlarına karşıda bu kadar dirayetli olsaydınız hepiniz şerefsiz ve namussunuz hayinsiniz alçaksınız hatta dahası da var da onu buraya yazmayı Faik5 dk önce Tek yol idam sucuk gibi sallanan fetöş köpekleri millete huzur şehitlere onur katacak.haşhaşiler hocanız ölsün turump gömsünemi. sahin5711 dk önce kardeşim idam gelmeden bu ülke uçuşa geçemez, idam olsun dünya lideri oluruz, şeriatın kestiği parmak acımaz,Allahın emrine dönelim.1-Ayasofyanın cami olması2-İdamın gelmesi Hasan 14 dk önce Avrupa ülkelerindeolsalardı mahkumlaraverilen kıyafetlerle mahkemeye cikartirlardi acabahala bunları koruyanlarmi var. Diye düşünmeden yapamıyorum Avini20 dk önce Tek tip elbise verilsin / ne bu ya milletle dalga geçer gibi Eşref bitlis 21 dk önce Bu kanı sütü bozuk domuzlar tektip elbise ile niçin çıkartılmıyor ceza evine bu tişörtleri sokanlar hakında derhal soruşturma başlatılmalı tuğrul25 dk önce Bu alçak vatan hainlerine neden devlet tek tip bir elbise giydirip te yargının önüne çıkartmaz? Ersin Kamil Bektaş27 dk önce Şimdi bu ... çocuğuna tişörtü veren ve giymesini isteyen... çocuğu cezaevi yönetimini de gelecek duruşmada sanık sandelyesinde vatan haini sıfatıyla görmek istemezmi bu şanlı millet........ memati 34 dk önce Bu tişertü veren derhal sorgulanmalı anası bellenmelidir