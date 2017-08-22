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Mahkeme başkanı FETÖ'cü hainin şovuna izin vermedi

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasında Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, uyarılara rağmen siyasi söylemlerde bulunan Muhammet Burak İpek'i, "Şov yapıyorsun, savunmanı kesiyorum." diyerek yerine gönderdi.

22 Ağustos 2017 Salı 20:17
Mahkeme başkanı FETÖ'cü hainin şovuna izin vermedi

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, ikisi firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması, sanıkların esas hakkındaki savunmalarıyla sürüyor.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen duruşmada, Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekibinden eski teğmen Muhammet Burak İpek'e esas hakkındaki savunması için söz verildi.

Üzerine atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmeyen İpek'in kendisini savunmaktan çok siyasi içerikli söylemlerde bulunup mahkemeyi küçük düşürücü ifadeler kullandığı dikkati çekti.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, yaklaşık 4 saat savunma yapan sanığı savunması dışına çıkmaması için 5 kez uyarmak zorunda kaldı.

"ŞOV YAPIYORSUN"

Dünyanın gözü önünde örnek bir yargılama yaptıklarını vurgulayan Baştoğ, şunları kaydetti:

"Eleştiri sınırlarını ve haddini aşan şekilde savunma yapıyorsun. Seni uyarıyorum. Mahkeme olarak hiçbir baskı altında değiliz. Eleştiri yapmak isterken mahkemeyi aşağılayamazsın. Birilerini hedef alan ithamlarda bulunuyorsun. Sana yöneltilen suçlamalar belli. Bunlara ilişkin savunma yapacağına başka şeylerden bahsediyorsun. Siyasi söylemlerde bulunuyorsun, şov yapıyorsun. Seni yeniden uyarıyorum."

İpek'in uyarılara rağmen siyasi söylemlerde bulunup devlet görevlilerine ithamda bulunmaya devam etmesi üzerine Baştoğ, "Şov yapıyorsun, savunmanı kesiyorum." diyerek sanığı yerine gönderdi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 20:17
  1. Emirşah Baştoğ
  2. Muhammet Burak İpek
  3. fetö
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