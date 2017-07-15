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Mahalleliden baz istasyonu tepkisi

Karabük’te, Adatepe Mahallesinde yer alan evlilik ormanının için kurulacak olan baz istasyonuna mahalle halkı tepki gösterdi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:41
Mahalleliden baz istasyonu tepkisi

Baz istasyonu için evlilik ormanında çam ağaçları ve fidanların kesilmesine tepki gösteren mahalle halkı, imza toplayarak su duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Kepçelerle çam ağaçları ve fidanların sökülerek yol açılan evlilik ormanında baz istasyonu çalışması yapıldığını öğrenen mahalle sakinleri olay yerine giderek duruma tepki gösterdi. Durumun emniyet yetkililerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mahallenin talebi üzerine çalışma yapan ekipten izin belgelerini istedi. Firma yetkilerinin izin belgesinin kendilerinde olmadığını beyan etmesine üzerine yapılan görüşmeler sonrası çalışmalar Pazartesi gününe kadar durdu.

Adatepe Mahalle muhtarı Selahattin Dökecek, baz istasyonunun yapılacağı alanın 15 yıldır evlilik ormanı olarak kullanıldığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını da kaydeden Dökecek, “Burada bu sabah kepçeyle ağaçları ve fidanları sökerek yol açmışlar. Şimdilik çalışmaları Pazartesi gününe kadar durduruldu. Bizde mahalle halkıyla imza toplayıp gerekli mercilere su duyurusunda bulunacağız.Yazık değil mi burada yapılan katliama” diyerek tepkisini ortaya koydu.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:41
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