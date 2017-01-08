Mahalleli kaldırım taşlarını sökünce gerçek ortaya çıktı...

Rusya'nın Voronej kenti sakinleri yüz gülümseten bir kurtarma operasyonuna imza attı.

Mahalleli kaldırım taşlarını sökünce gerçek ortaya çıktı...
Eklenme: 08 Ocak 2017, 10:09
Bu haber 11.324 kez okundu

Belediyenin kaldırım onarma çalışmaları sırasında sığınak olarak kullandığı çukurda farkedilmeyen köpek canlı canlı gömüldü. 

Durum yetkililere bildirildi ancak kimse yardıma gelmedi.

 
EtiketlerHayvanseverköpek
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.