Mahalleli kaldırım taşlarını sökünce gerçek ortaya çıktı...

Belediyenin kaldırım onarma çalışmaları sırasında sığınak olarak kullandığı çukurda farkedilmeyen köpek canlı canlı gömüldü.
Durum yetkililere bildirildi ancak kimse yardıma gelmedi.
Belediyenin kaldırım onarma çalışmaları sırasında sığınak olarak kullandığı çukurda farkedilmeyen köpek canlı canlı gömüldü.
Durum yetkililere bildirildi ancak kimse yardıma gelmedi.
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