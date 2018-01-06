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Mahalleli cani babayı böyle etkisiz hale getirdiler

Güngören’de ticari taksiyi gasp edip, sonrasında da küçük kızının boğazına bıçak dayayan cani babanın elinden, küçük kızı mahalleli son anda sopalarla kurtardı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 10:42
Mahalleli cani babayı böyle etkisiz hale getirdiler

Akli dengesi yerinde olmayan bir şahsın 4 yaşlarındaki kızıyla birlikte Fatih’te bindiği ticari taksiyi gasp ederek Güngören’e gelmiş, burada da çocuğunun kafasını siyah bir örtü ile örterek sokak içerisinde gezdirmişti. Vatandaşların çocuğu kurtarmak istemesi üzerine cani baba küçük kızının boğazına bıçak dayayarak kaçmaya çalışmıştı.

 Akıllara durgunluk veren olayda mahallelinin çocuğu kurtardığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Mahalleli cani babanın çevresini sararak uzun süre ikna etmek için uğraştı.

Mahallelinin arasından bir kişi, ikna olmayan caninin eline sopa ile vurarak bıçağı yere düşürdü. Bıçağın yere düştüğünü gören vatandaşlar çocuğu kurtararak, cani babayı linç etmek istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri kalabalığı ayırarak şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşanan bu anlar ise bir vatandaş tarafından evinin balkonunda cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 10:42
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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