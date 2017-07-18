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Mahallelerde saha sevinci

Adapazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2017 yılı yatırım programı dahilinde çeşitli mahallelerde 6 futbol sahası ve 4 basketbol sahası yaparak hizmete açtı.

18 Temmuz 2017 Salı 18:44
Mahallelerde saha sevinci

Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Özüm, “2017 yılı yatırım programı dâhilinde Hacılar, Mithatpaşa, Karapınar, İlyaslar, Acıelmalık ve Budaklar mahallelerinde futbol, Örentepe, Karakamış, Mithatpaşa ve Camili mahallelerimizde ise yeni basketbol sahaları yaparak hizmete sunduk. Mevcut basketbol ve futbol sahalarımızda da zamanla hasar gören zemin ve tel örgülerinde iyileştirme çalışması yaparak, sahalarını tamamen yeniledik”dedi.

Karakamış Mahallesi Muhtarı Adil Kaplan, 2 dönem içersinde aynı başkanla çalışmanın mutluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Adapazarı Belediyesi bu güne kadar mahallemize yapılması gerekenle ilgili ne varsa hiç bizi üzmeden, gereğini yapmış taleplerimizi yerine getirmiştir. Bundan dolayı da Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli ve ekibine de teşekkür ediyorum. Gençlerimize halı, basketbol ve voleybol sahaları imkânı sunarak mahallemize olması gereken en iyi hizmetleri vermiştir”dedi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:44
  1. Adapazarı
  2. Hac
  3. Hacılar
  4. Camili
  5. Karapınar
  6. Süleyman Dişli
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