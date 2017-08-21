Mahalle sakinleri yolları güven içerisinde kullanabilecek

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önce asfalt çalışması tamamlanan Yeşilyurt Mahallesi 2144 numaralı sokakta kaldırım döşeme çalışmasına başlanıldı. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, yaz mevsimi boyunca sürdürdükleri asfalt ve kaldırım döşeme çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Şehrin birçok noktasında sürdürdüğümüz çalışmaları Yeşilyurt Mahallesinde de gerçekleştiriyoruz. Yeşilyurt Mahallesi 2144 numaralı sokakta devam eden kaldırım döşeme çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve ekibine teşekkür etti.