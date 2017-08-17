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Mahalle karıştı… Tekme tokat birbirlerine girdiler! ‘Burada ezan okuyamazsınız’

Adana'da inşaatı devam eden camide ezan okuyan bir kişi ile camiye namaz kılmaya gelen bir vatandaş, yan apartmandaki baba-oğul tarafından "burada ezan okumayın" denilerek darp edildiklerini ileri sürdü. Darp edilen iki vatandaşın şikayeti üzerine gözaltına alınan baba-oğul, "Ezanı güzel okumuyordu, o nedenle tartıştık" diye ifade verdi. Saldırgan baba-oğul tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı

17 Ağustos 2017 Perşembe 11:24
Mahalle karıştı… Tekme tokat birbirlerine girdiler! ‘Burada ezan okuyamazsınız’

Adana'da inşaatı devam eden camide ezan okuyan bir kişi ile camiye namaz kılmaya gelen bir vatandaş, yan apartmanda oturan baba-oğul tarafından "Burada ezan okumayın" denilerek darp edildiklerini ileri sürdü. Ezanı güzel okumadığı için tartıştıkları yönünde ifade veren baba-oğul, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

  Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hacı Ali Hiradağı, kendi adına yaptırdığı camiye ezan okuması için birini görevlendirdi. 13 Ağustos günü izne çıkan cami görevlisi, cemaatten Ali İhsan Çiçek'ten (62) o gün ezanı okumasını istedi. Yatsı ezanını okuyan Çiçek, cemaate namaz kıldırdıktan sonra, caminin hemen yanı başında bulunan apartmandan baba Abdulkadir D. ile oğlu Ahmet D. gelerek ezan sesinden rahatsız olduklarını söyleyerek okumamalarını istedi. Bu nedenle çıkan tartışmada ezan okuyan Çiçek ile kavgayı önlemeye çalışan Süleyman Özdemir darp edildi. Cemaat üyelerinin de araya girmesiyle kavga sona erdirildi. Bu arada darp edilen Çiçek ve Özdemir, baba oğul hakkında şikayetçi oldu. Darp raporu alan Çiçek ve Özdemir'in şikayetçi olması üzerine baba-oğul, polis merkezine götürüldü. Saldırgan baba-oğul burada verdikleri ifadelerinde, "Bizim ezana karşı olmamız düşünülemez. Böyle bir şey yok. Biz Çiçek'in ezanı güzel okumasını istedik tartışma o yüzden çıktı" dedikleri öğrenildi. Baba ve oğul ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

  "Burada ezan okunmayacak"
  Darp edilen Çiçek, baba ve oğlunun, yatsı namazından sonra camiye girerek, "Burada ezan okunmayacak, biz bu sesten rahatsız oluyoruz. Çok yüksek ses var. Bundan sonra ezan okumayacaksınız' diye bize bağırdı. Biz de 'ezan her zaman okunacak, son nefesimize kadar ezanı okuyacağız' deyince kavga çıktı. Bizi darp ettiler. Biz bu komşulardan şikayetçiyiz" dedi.
  Diğer dayak yiyen Özdemir ise baba ve oğlun camiye gelerek ezan sesinden rahatsız olduklarını bir daha okumamasını istediklerini, Çiçek de karşı çıkınca ona saldırdıklarını, kendisinin de araya girmeye çalıştığını belirterek, "Ben araya girince beni de darp ettiler. İşte halimi görüyorsunuz gözüm mosmor. Ancak burada ezan her zaman okunacak" diye konuştu.
 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 11:24
  1. adana
  2. ezan kavgası
  • Savaş KeserSavaş Keser37 dk önce
    Ezan rezalet okunuyor. Ezan güzel okunursa herkes pamuk gibi olur. Mekkede ağlatan ezan burda bize kulak tıkatıyor. Huşu içinde okumuyorlar türküye çevirdiler hadsizler. Bizim camiyide ben basacam yakında
  • MM39 dk önce
    Kardesim sen ezani guzel veya kodu okududiye saldiramasin yalan soyluyorsun ezan tuymak istemiyorsan bu ulketen cik kit ubu cehil dorunlari . Ezanim icin vatan icin bayragim icin canim feta.allahim hainlere firsat verme.
  • Ahmet VurucuAhmet Vurucu43 dk önce
    Allah belanızı versin hain imansız güruhu, anlayamadığım cami cemaati buna darp işine nasıl engel olmuyor adamları üfelemiyor?
  • Ada-PaAda-Pa55 dk önce
    ben laik biri olarak bu olayı kınıyorum.Benim inancım yok ama saygı duyuyorum bu nasıl bir vicdansızlıktır.okunur ayrıca sizene bu laikliğe aykırıdır herkese saygı duyuyorum
  • Ali İsmailAli İsmail58 dk önce
    Gerçekten ezan okunmasından rahatsız oluyorlarsa bu heriflerin vatanı Türkiye değildir.Hemen kendi vatanlarına Ermenistan'a göç etsinler yada müslümanlara saygı göstersinler.
  • vatandaşvatandaş1 sa önce
    polisin savcının karsısına cıkardıgı ınsanlar savcı tarafından sorun cözulmeden tutuksuz yargılanmak uzere geri tartıstıkları yere serbest bırakarak gönderiyorya tam fılımlık snki henuz daha toplumsal kaos olusmamıs kanlı bıcaklı olun beşinci boyuta geçin tüm dunya duysun oyle gelın dercesıne bir tutum adalet güven vermiyor
  • salih örssalih örs1 sa önce
    Eğer İyi okuyamıyor diye tartışma varsa bence Baba-oğul haklı.Arkadaş ezan okumasını bilmeyenlere mikrofon vermeyin,birde nefesi olmayanlara,adam nefessiz kalıyor nefes alana kadar ezan uzuyor.insanlar işine ara verip ezan dinliyorlar çünkü.
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