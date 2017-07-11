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Mahalifler 5 Hizbullah milisini öldürdü

Hizbullah'a yakın medya organlarında yer alan haberlerde, Esed rejimi yanında savaşan Hizbullah örgütünün 16 ila 22 yaşlarındaki 5 üyesinin Suriye'de muhaliflerle girdiği çatışmada öldürüldüğü ifade edildi.

11 Temmuz 2017 Salı 17:39
Mahalifler 5 Hizbullah milisini öldürdü

Çatışmada öldürülenlerden en küçüğünün 16 yaşında olduğu belirtildi. Ölümlerin nerede ve ne zaman gerçekleştiği konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Hizbullah kanadından konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Hizbullah örgütü, Suriye'de ölen mensuplarını "kutsal cihadın şehitleri" olarak niteliyor.

Time Türk sitesinde geçen habere göre; Suriye'ye yüzbinlerce insanın ölümünden sorumlu Beşşar Esed rejimine destek olmak için ülkedeki iç savaşa müdahil olan Hizbullah'ın savaştaki kayıpları artarken, örgütün yeni savaşçı toplama faaliyetlerini hızlandırdığı biliniyor.

Hizbullah'ın Suriye'deki operasyonlarını yürüten Mustafa Bedreddin de Mayıs 2016'da Şam'daki bir patlamada ölmüştü.

SURİYE'DEKİ HİZBULLAH İŞGALİ

Suriye'deki muhalifler cephe hatlarındaki Hizbullah mensuplarını ilk olarak 2012 sonunda görmeye başladı. Ancak Hizbullah lideri Hasan Nasrallah uzun süre Suriye'deki varlıklarını inkar etti. İlk dönemde Lübnan sınırı yakınındaki Zebedani ve Kalamun ilçeleri çevresinde aktif olan örgüt, yaklaşık 6 ay sonra Humus kırsalındaki Kusayr ilçesinde rejime verdiği destekle varlığını duyurdu.

Beşşar Esed rejimini korumak amacıyla Suriye'de en az 10 bin silahlı mensuplarını bulunan Hizbullah, yoğun olarak Suriye'nin güneyinde, Lübnan sınırı yakınındaki başkent Şam'ın güneyi, Kuneytra ve Dera illerinde konuşlanmış durumda. Hizbullah, ayrıca on binlerce sivilin bulunduğu Şam'ın Madaya, Zebedani ve Barada Vadisi bölgelerini rejim adına kuşatarak şiddetli saldırılar düzenlemişti.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 17:39
  1. Hizbullah
  2. suriye
  3. Hasan Nasrallah
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