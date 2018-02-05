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'Mağlubiyetin hakemlerle bir ilgisi yok'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Demir Grup Sivasspor'a yenilerek lider olma şanslarını kaybetmelerinin ardından konuştu. İşte Fatih Terim'in sözleri...

05 Şubat 2018 Pazartesi 13:39
'Mağlubiyetin hakemlerle bir ilgisi yok'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Demir Grup Sivasspor'a yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Oldukça kötü bir oyun oynadıklarını söyleyen Fatih Terim, "Sivasspor'u tebrik ederim. Açıkçası ne mağlubiyeti ne de oyun kalitesinin bu kadar düşük olmasını beklemiyordum. Beni üzen taraf oyun kalitemizin düşük olması. Bir oyun anlayışımız var ama bu maçta bunu sahaya yansıtamadık. Yoksa bu yolda, kaybedeceğiz, berabere kalacağız. Liderliği kaçırdığımıza mı yanalım, 3 puan verdiğimize mi yanalım, yoksa oyun kalitemize mi? Ben sonuncusu derim. Muslera öyle olmasaydı, öyle verdi de vermedi de bunlar değil ama oyun anlayışımız yerinde değildi. Arka arkaya bazen gelir böyle şeyler. Bizim böyle bir oyun tarzımız yok, nasıl oldu? Bazen sizin dışınızda şeyler olur, aksilikler olur. 5 tane pozisyonumuz var, 2-2 olsa da 3-2 de olsa bunları söylerdim. Biz, Galatasaray takımıyız, topun kontrolü bizde olmalı. Sivasspor iyi mücadele etti ve iki topu da iyi değerlendirdiler ve kazandılar." dedi.

"MAĞLUBİYETİN HAKEMLE İLGİSİ YOK"

Hakemlerle ilgili gelen açıklamalar ve Demir Grup Sivasspor maçının hakemi Fırat Aydınus'la ilgili görüşleri sorulan Fatih Terim "Bu maçı kaybetmemizin hakemle bir ilgisi yok." yanıtını verdi.

"BÜYÜK BİR AVANTAJ YİTİRDİK, PSİKOLOJİK..."

Şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşlerini dile getiren Terim, "Büyük bir avantaj yitirdik. Psikolojik, mental bir ortam var ve onu kaçırdık. İnşallah bunu çok çabuk toparlayacağız. Sonuna kadar bu savaş gidecek, mecazi anlamda söylüyorum. Bu çekişme sürecek." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 13:39
  1. Fatih Terim
  2. Galatasaray
  3. Sivasspor

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