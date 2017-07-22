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MAGİDER Başkanı Aloğlu, ekonomiyi değerlendirdi

Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, ekonomik gelişmelerle ilgili olarak, "Piyasadaki paranın bankalardaki faizlerden, vadeli mevduatlardan kurtulup, tekrar alışverişe ve ticarete dökülmesi gerekiyor” dedi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:41
MAGİDER Başkanı Aloğlu, ekonomiyi değerlendirdi

MAGİDER Başkanı Ayberk Aloğlu, Türkiye ve dünyadaki son ekonomik gelişmelerle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de faizlerden kaynaklanan bir durgunluğun olduğunu belirten Aloğlu, faizlerin çok yüksek olduğunu, bunun sebebinin bankalardan çekilen kredilerin piyasaya sürülememesinin etkili olduğunu söyledi.Döviz kurunun faizle tutulduğunu aktaran Aloğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “Faizler düştüğünde de dövizleri tutamıyoruz. Döviz yükseldiğinde de maliyetlerimiz yükseliyor. Bunu engelleyemiyoruz. Yani iki arada bir derede kalmış durumu var Türkiye ekonomisinde. Dövizin yükselmesi Türkiye kaynaklı gözükmüyor.AB Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası’ndan gelen açıklamalar, kurda büyük etkilere ve günlük yüksek hareketlenmelere sebep oluyor. Şuan işlerin durgunluğu bu iki durumdan kaynaklanıyor. Tabi bunun ne zaman çözüleceği kestirilemiyor. İşlerin ne zaman açılacağı belli değil. Piyasadaki paranın bankalardaki faizlerden, vadeli mevduatlardan kurtulup tekrar alışverişe ve ticarete dökülmesi gerekiyor. İş ve para piyasada dönmeyince alım gücü düşüyor. Para dönmeyince ödemelerdeki vadeler artıyor. Vadelerin artması zaten yüksek olan maliyetleri daha da artırıyor. Manisalı iş adamları olarak piyasadaki bu tedirginliğin kısa sürmesini temenni ediyoruz. İnanıyoruz ki ticaret kısa zamanda yine ivme kazanacaktır” dedi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:41
  1. Türkiye
  2. ABD
  3. Manisa
  4. Merkez Bankası
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