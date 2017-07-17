Mağdurlara sahip çıkılıyor...İş ve para imkanı geliyor

Devlet sahip çıkıyor. Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan suç mağdurlarına yeni haklar getiren 'Mağdur Hakları Kanunu Tasarısı' son şeklini aldı. Adli süreçte cinsel suçlar, aile içi şiddet suçları, terör, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçu mağdurları ile çocuk, kadın, yaşlı ve engelli mağdurların özel olarak destekleneceği tasarı kamu kurum ve kuruluşlarının görüşüne sunuldu.

Tasarıya göre suç mağdurları korunacak. Mağdura sunulacak hizmet ve yardımların artırılması ile çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasında yaşanan sorunlar giderilecek. Suç mağdurları veya onların bakmakla yükümlü olduğu kişilere devlet tarafından maddi yardım yapılacak. Tasarının 19. Maddesinde kimlerin hangi koşullarda ne miktarda yardım alacağı düzenlendi.

KİMLER YARARLANACAK?

- Buna göre, "Mağdurun Türk vatandaşı olması, mağdurun yabancı uyruklu olması halinde ise karşılıklılık ilkesinin bulunması veya eylem tarihinde Türkiye'de en az üç yıldır oturma iznine bağlı olarak ikamet ediyor olması" ile "Mağdurun ihtiyaç sahibi olması" maddi yardımın sağlaması için yeterli sayılacak.

- Buna göre; yardımlar, kasten öldürme suçu sonucu ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere; kasten öldürme suçuna teşebbüs veya kasten yaralama suçu sonucunda neticesi sebebiyle ağırlaşmış biçimde yaralanan mağdurlara; cinsel saldırı ve cinsel istismar suçu mağdurlarına; neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence suçu nedeniyle yaralanan mağdurlara; Kasten yaralama, işkence, cinsel saldırı veya cinsel istismar suçu sonucunda hayatını kaybeden mağdurun bakmakla yükümlü olduğu kişilere yapılabilecek.