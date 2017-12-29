Mağdurlara müjde! Yeni KHK geliyor

Bylock programına iradesi dışı yönlenler için yeni bir Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmasına karar verildi. Önümüzdeki günlerde çıkarılması düşünülen KHK ile bylock tuzağına düşenlerin işe iadeleri gerçekleştirilecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün gizli haberleşme ağı ByLock’u kullananlara yönelik çalışmalarda, 11 bin 480 kişinin iradesi dışında bu programa yönlendirildiğini belirlemişti. Savcılığın flaş açıklaması sonrası onlarca kişi cezaevlerinden tahliye edilirken, tahliye edilecek olanların sayısının 1000'i bulacağı açıklanmıştı.

Bylock tuzağına düşerek görevinden ihraç edilen ya da açığa alınan memur sayısı ise henüz bilinmiyor. Bu şekilde mağduriyet yaşayan devlet çalışanları için yeni bir KHK hazırlandığı belirtildi. Önümüzdeki günlerde çıkarılacak KHK ile yüzlerce kişinin tekrar görevlerine iadesi sağlanmış olacak.