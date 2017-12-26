Mağdurlar Erdoğan ve Yıldırım'a seslendi

KON TV'de Çetin Altan'ın sunduğu Ankara Konuşuyor programına katılan Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu temsilcileri Mesut Arabul ve Ömer Tuzgu, 6284 sayılı kanunun yaşattığı mağduriyetleri anlattı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a çözüm için canlı yayında talepte bulundu.

Akit gündeme getirdi... İşte vatandaşın '6284' isyanı

Para Batı’dan, yıkım Çatı’dan

Mağdurlar konuştu: Süresiz nafaka ikinci eşe de zulüm

Nafaka mağdurunu balayında nezarete attılar

Nafaka ve velayet cinnete davet

Süresiz nafaka zulme dönüştü

6284 sayılı düzenleme Mor Çatı’yı uçurmuş!

6284’ün vebali Meclis’in boynuna

6284 çıktı, kadın cinayetleri patladı

Yuva yıkan 6284, barışmak isteyene bile ceza yağdırıyor