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Mağdurlar Erdoğan ve Yıldırım'a seslendi

Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu temsilcileri Mesut Arabul ve Ömer Tuzgu, KonTV'de 6284 sayılı kanunun yaşattığı mağduriyetleri anlattı.

26 Aralık 2017 Salı 21:09

KON TV'de Çetin Altan'ın sunduğu Ankara Konuşuyor programına katılan Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu temsilcileri Mesut Arabul ve Ömer Tuzgu, 6284 sayılı kanunun yaşattığı mağduriyetleri anlattı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a çözüm için canlı yayında talepte bulundu.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 21:09
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  8. Çetin Altan
  • davincidavinci1 sa önce
    kurufasulyeye tuzu fazla atmış kadın erkek niye fazla attın demiş.kadında hemen karakolu aramış erkeği devlet evden uzaklaştırmış.bizde inandık.sonrada kadın hemencecik boşayıvermiş erkeği.evlilik bitmişşşşş.toplamda buna inanan kaç kişiyiz merak ettim.yorumcuda yok fazla.
  • davincidavinci1 sa önce
    sorununuzu devletin ve kanunlarının üzerine atacağınıza nasıl evlenilir evliliği yürütebilmek için ne yapılır ona kafa yorun .varsayalımki evliliğiniz olmadı adam gibi boşanın.boşanmayı bile bilmiyorsunuz.sanki 10 milyar nafaka ödüyorsunuz 2 çocuklu kadına.200-300 -500 tl için hayatımız bitti yalanları.şu programa birde kendisine şiddet uygulayan bıçaklanan kurşunlanan kadınları çıkarsanız.mağdurum diye sızlanmaları bile saçmalık.is-te.mi-yor kadın kardeşim devletin kanunun suçu ne.zincirmi vuracaksınız ayaklarına ne işinize yarayacak ayakları zincirli kadınlar sizin.öyle evliliği ne yaapacaksınız.boşanın insan gibi kurtulun yolunuza bakın.
  • Kenan karamanKenan karaman1 sa önce
    Hiç bitmeyen bir borç olurmu. SÜRESİZ NAFAKA ZULÜMDÜR. ÇOCUK BİR MAL DEĞİL DİR.ÇOCUK İCRASINA HAYIR
  • FerhatFerhat2 sa önce
    Rezalet. 17. Yüzyilda papazlarla liberal yönetimlerin arasindaki nafaka anlasmasini bu milliete kafi görenleri Allah c. c. kahru perisan eylesin. Katolik inancinda bosanma olmadigi icin erkeklerin bosanmasi halinde erkeklerin hanimlarina ömür boyu anafaka ödemesi gerektigi kararlastirilmis. Bu hükümleri bati dan kopyaliyip milletimize zulm edenleri Allah c. c. Zelil eylesin
  • aliali3 sa önce
    ya daha geçen bir başdanışman boşanma kolaylaşmalı diyordu
  • Sorumlu insan.Sorumlu insan.3 sa önce
    İslam hukukuna bakılsın, iki tarafta madur olmasın,evlenirken kim ne getirdiyse ayrılıken onu götürsün, ama evlilik, aile birliğini bozan tarafada bir defaya mahsus durumunagöre cezalandırılsın.Aile kurumuçok önemli.
  • ayhan42ayhan423 sa önce
    Evet acikca bosanmaya davetiye cikartiyor kuzenim bosando yillardir eski karisina nafaka oduyor ve kadin dost hayati yasiyor sirf nafaka alabilmek icin nikah kiydirmiyor islamiyetin neresinde var bu kanunlar hem cikacaksiniz islamiyetten bahsedeceksiniz hemde bu tur kanunlari kaldirmayarak fuhusa destek olacaksinizbu ne perhiz bu ne lahana tursusu ayrica fuhusta en agir sekilde cezalandirilmamli ab yasalarinda bu parti getirdi serbestligi
  • mazlummazlum3 sa önce
    ocağımız söndü18yıl evvel 20 samimi arkadaş evlendik şimdi sadece 4 ümüz evli kaldıkyandık bittik dur diyen yok mu Allah rızası için buna Yokmu Allah dostu
  • HasanHasan4 sa önce
    Bu zulum bitsin artık.

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