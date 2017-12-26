Mağdurlar Erdoğan ve Yıldırım'a seslendi
Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu temsilcileri Mesut Arabul ve Ömer Tuzgu, KonTV'de 6284 sayılı kanunun yaşattığı mağduriyetleri anlattı.26 Aralık 2017 Salı 21:09
KON TV'de Çetin Altan'ın sunduğu Ankara Konuşuyor programına katılan Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu temsilcileri Mesut Arabul ve Ömer Tuzgu, 6284 sayılı kanunun yaşattığı mağduriyetleri anlattı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a çözüm için canlı yayında talepte bulundu.
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