Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mağduriyetlere sebep olan ''18 Uygulaması'' nedir?

İstismarlara ve mağduriyetlere yol açtığı söylenen “18 Uygulaması” nedir?

05 Şubat 2018 Pazartesi 13:43
Mağduriyetlere sebep olan ''18 Uygulaması'' nedir?

“18 Uygulaması” 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesini ifade eden tanımlamadır. Bu uygulamayla valilikler veya belediyeler tarafından yol, meydan, park, otopark, yeşil saha ve karakol gibi tesisler için mülk sahibinin arazisinden belli oranda pay alınmasıdır. Başka bir ifadeyle 18 Maddeye dayanarak kamu yararı için Belediye ve Valilik, Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) olarak %40 oranında parsel alabilir. 

“18 Uygulama” konusunda birçok şikayetle karşılaştıklarını belirten Av. Coşkun Alkan, “Kamu yararına bu uygulama yapılabilir. Fakat bazı belediyeler %40 lık payı alıyor, 20-25’lik dilimi kamu için kullanıyorlar. Geri kalan dilimi arazi sahibine iade etmeyip başkalarına bazen de arazi sahibinin komşusuna para ile satıyor. Bu ise ciddi mağduriyetler oluşturuyor. Bu durumla karşılaşacak vatandaşların 60 gün içerisinde İdare Mahkemesi'nde dava açmaları gerekiyor.” diye konuştu.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 13:43
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Safran çiçeği neden pahalıdır?
    1. Safran çiçeği neden pahalıdır?
    2. İran'da saraya saldırı girişimi
    3. Nar’ın, Kur’an-ı Kerim de geçtiğini..
    4. Konyalı şehidi son yolculuğuna on..
    5. Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş!
    6. Erdoğan’dan Papa’ya anlamlı hediye
    7. Hakkari'de köylülerden 'drone'lu..
    8. Ayakkabı alırken nelere dikkat edilmeli?
    9. İstanbul, hangi takımı tutuyor?
    10. Love mi, Eto’o mu?
    11. Düşen uçaktan kurtulan pilot bakın ne..
    12. Dudak uçuklatan transferleri merak mı..
    13. Demir eriyor
    14. Torunu açıkladı: "Erdoğan, Abdülhamid..
    15. Mehmet Demirkol'dan Terim'e çok sert..
    16. Kartal’da paşa Talisca
    17. Otobüs çocuk parkına uçtu
    18. Almanya'da cami saldırıları sürüyor
    19. Real Madrid’in yolu Sivas’tan geçiyor
    20. Ara transferde rekor Mavi Ateş’in
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!
    Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!
    Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!
    Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!