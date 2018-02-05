Mağduriyetlere sebep olan ''18 Uygulaması'' nedir?

“18 Uygulaması” 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesini ifade eden tanımlamadır. Bu uygulamayla valilikler veya belediyeler tarafından yol, meydan, park, otopark, yeşil saha ve karakol gibi tesisler için mülk sahibinin arazisinden belli oranda pay alınmasıdır. Başka bir ifadeyle 18 Maddeye dayanarak kamu yararı için Belediye ve Valilik, Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) olarak %40 oranında parsel alabilir.

“18 Uygulama” konusunda birçok şikayetle karşılaştıklarını belirten Av. Coşkun Alkan, “Kamu yararına bu uygulama yapılabilir. Fakat bazı belediyeler %40 lık payı alıyor, 20-25’lik dilimi kamu için kullanıyorlar. Geri kalan dilimi arazi sahibine iade etmeyip başkalarına bazen de arazi sahibinin komşusuna para ile satıyor. Bu ise ciddi mağduriyetler oluşturuyor. Bu durumla karşılaşacak vatandaşların 60 gün içerisinde İdare Mahkemesi'nde dava açmaları gerekiyor.” diye konuştu.