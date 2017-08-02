'Mağdur ve mazlum olanların takipçisi olacağız'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk'u ziyaret etti.

Karacan, Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezindeki ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye Kamu-Sen ile sorunların çözümü noktasında istişare ve diyalog kapılarını açık tutmak istediklerini vurguladı.

Türkiye Kamu-Sen'i Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı dik duruşundan dolayı gönülden kutladığını ve teşekkür ettiğini söyleyen Karacan, konfederasyonun başkanı ve üyeleriyle devlete, millete nasıl bağlı olunacağını gösterdiklerini dile getirdi.

Karacan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamudan FETÖ mensuplarının tasfiye edildiğini anımsatarak Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu kapsamında illerde oluşturulan merkezler üzerinden sendika mensuplarından da bir şekilde gözden kaçan, mağdur, mazlum olanların takipçisi olmaya gayret edeceklerini aktardı.

- "Kamu-sivil diyaloğunu çok önemsiyorum"

Karacan, geçmişte zaman zaman fikir ayrılıklarının yaşandığını ve bunun çok normal olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Sayın Genel Başkanımız ve sizlere ekibimle beraber bundan sonraki süreçte kapılarımızın, özellikle gönül kapılarımızın, ondan sonraki süreçte kapılarımızın açık olacağının taahhüdünü vermeye geldim. Siyasetin görevi sizlere hizmet sunmak, asıl amacımız bu. Herkese hizmet sunmak ama şu anda ziyaretimizin amacı olan Kamu-Sen'de sizlerin üyelerine hizmet sunmak. Arkadaşlarımızla beraber inşallah emekçilerinizin en iyi şartlara sahip olması için sizlerden aldığımız donelerle, bilgilerle etkili, yetkili kurumlara bir şekilde izah ederiz.

Başkanlık dönemimde de şunu gördüm, kamuyla sivil toplum örgütleri yakın işbirliği içerisinde olursa muhakkak bir şekilde sorunlara çare bulunmaya gayret ediliyor. Fakat kamu bir tarafta sivil toplum örgütleri bir tarafta durur, herkes 'Ben bir taraftayım, o bir tarafta' derse maalesef bu işler yürümüyor. O yüzden kamu-sivil diyaloğunu çok önemsiyorum. Bu yüzden de kapılarımın sonuna kadar açık olduğunu izah etmek istiyorum."

Karacan, 2002-2017 yıllarında emeklilerin ve kamu personelinin haklarında önemli ilerlemeler sağlandığını vurgulayarak bu dönemde de memurun haklarını genişletmek için bir milletvekili olarak da elinden geleni yapmaya gayret edeceğini dile getirdi.

- "Huzurdan, birlikten, beraberlikten yanayız"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Koncuk da AK Parti'de Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanan Karacan'ın ziyaretinden mutluluk duyduklarını bildirdi.

Türkiye'nin ortak paydalarında, milletin ortak değerlerinde buluşmayı öngören bir sendikacılık anlayışını temsil ettiklerine dikkati çeken Koncuk, vatansever, milliyetçi, bütünlükten yana bir anlayışı sendikacılığın da merkezine koyduklarını söyledi.

Türkiye'de 15 Temmuz'un ardından yaraların sarılmaya çalışıldığını ifade eden Koncuk, kamudaki ihraçlar konusunda OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun biraz daha yetkilendirilerek sonuç alıcı çalışmalar yapabileceğini aktardı.

- "Kanun devleti olmamız lazım"

İsmail Koncuk, toplu sözleşme görüşmelerinin dün başladığını anımsatarak "Kamu çalışanlarının da emeklilerimizin de sıkıntıları var. Sivil Toplum Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak bu konuda mutlaka bizden yana tavır koyacağınıza inanıyorum. Hem ekonomik hem sosyal olarak kamu çalışanlarının, emeklilerimizin ciddi problemleri var." şeklinde konuştu.

Toplu sözleşmelerde kamu çalışanlarının, emeklilerin problemlerinin hepsinin çözülemeyeceğini bildiklerini ama adım atılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Koncuk, öğretmen ve memur alımında mülakat konusunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Koncuk, şunları kaydetti:

"Hükümetimizden beklentimiz, paralel yapılanma anlamına gelebilecek herhangi bir sendika, vakıf, cemaat, aklınıza ne gelirse böyle bir öncelik verilmemesi lazım çünkü başımızın ağrısı bitmez. Bu konuda mutlaka adımlar atılacaktır. Kanun devleti olmamız lazım. Bu ülkeye sadakatle bağlı her insan kıymetli görülmeli. Böyle bir anlayışla yaklaşıldığı sürece Türkiye Kamu-Sen'de de bir sıkıntı kalmaz. Türkiye Kamu-Sen'in derdi, siyasi öncelikleri bunlardır, önceliği ülkedir, ülke insanlarımızın mutluluğu, huzurudur. Bunu kim sağlarsa bizim için kıymetlidir, baştacıdır."

Açıklamaların ardından Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Koncuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan'a "nostaljik radyo" hediye etti.