Mağdur devletten, devlet teröristten alacak

İstanbul Valiliği, on yıl önce Avcılar’da yaşanan terör saldırısında yaralanan vatandaşın kazandığı 100 bin liralık tazminatı ödedikten sonra zararın terör sanıklarından tahsil edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yazı gönderdi.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Valilik, ‘İç Güvenlik Yasası’ kapsamında tazminatın terör sanıklarından tahsil edilmesi için işlem yapılmasını istedi. Bu kapsamda Emniyet, saldırıyı gerçekleştirenle ilgili bilgileri valiliğe gönderecek ve paranın tahsili süreci başlatılacak.

7 Ekim 2007’de Avcılar Ambarlı Sahilyolu’nda yaşanan olayda çöp konteynerine konulan bomba 22.40’ta patlamış ve P.A. adlı kadın yaralanmıştı. P.A., olayda devletin ihmali olduğu ve kendisini koruyamadığı gerekçesiyle maddi-manevi tazminat davası açtı. İstanbul Adliyesi’nde görülen dava sonunda mahkeme, P.A.’ya 50 bin TL maddi, 50 bin TL de manevi olmak üzere 100 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

TERÖRİSTLERDEN TAHSİL EDİLECEK

Kamu adına P.A.’ya 100 bin TL ödeme yapan İstanbul Valiliği, bu paranın olayı gerçekleştiren terör zanlılarından tahsil edilmesi için İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne yazı gönderdi.

Yazıda, 2015’te çıkartılan ‘İç Güvenlik Yasası’yla tazminatın miktarı, bombalı saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerden tahsil edilecek’ maddesine dikkat çekildi. Emniyet Müdürlüğü’nün, terör zanlılarının kimlikleri ve zararla ilgili valiliğe yazı göndereceği öğrenildi.

İKİ OLAY DAHA VAR

İstanbul Emniyeti, son 1 ay içinde İstanbul’da meydana gelen iki terör olayında suçüstü yaptığı sanıklarla ilgili yürüttüğü soruşturma dosyasını İstanbul Valiliği’nin bilgisine sundu. Valiliğin her iki olayla ilgili olarak yakalanan zanlılardan, meydana gelen zararın tanzim edilmesi için işlem başlatacağı öğrenildi.

- Arnavutköy’de 21 Haziran’da, park halindeki 6 otomobil üzerlerine benzin dökülüp ateşe verildi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, otomobilleri yakan PKK/ KCK’ya bağlı 1’i çocuk 4 kişiyi tespit etti. Zanlılar yakalanıp tutuklandı.

- Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’de 15 Temmuz’da yaşanan olayda ise gece İETT otobüsüne molotofkokteyli atıldı. Polis, 1’i çocuk 14 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler tutuklandı.

İÇ GÜVENLİK YASASI NEDİR?

2015 yılında çıkarılan ‘İç Güvenlik Yasası’na göre; “Şiddet olaylarının yaygınlaşarak kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına yol açabilecek toplumsal olaylarda, kamu mallarına verilen zararlar ile gerçek ve tüzel kişilerin mallarına verilen zararların devletçe karşılanması halinde, ilgili idare ödeme nedeniyle sorumlulara rücu edecek. Rücu istemine ilişkin zamanaşamı süreleri bir kat artırılarak uygulanacak.”