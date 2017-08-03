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Mağazaya gelen elbise kolisinden yılan çıktı

Bolu’da, bir giyim mağazasına gelen elbise kolisinin içinden çıkan yılan iş yerinde paniğe neden oldu.

03 Ağustos 2017 Perşembe 11:14
Mağazaya gelen elbise kolisinden yılan çıktı

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da bir giyim mağazası Ankara’dan kıyafet siparişi verdi. Kıyafetler, İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan mağazaya koliler içinde getirildi. Ambar görevlisi tarafından iş yerine yerleştirilen kolilerden birisinin yırtık olduğu bölümden yılan çıktığını gören mağaza çalışanları büyük bir panikle dışarı çıktılar. Mağaza çalışanlarının panik olmasıyla beraber kolinin içinden çıkmaya çalışan yılan tekrar kolinin içine girdi. Mağaza yetkilisi ise müşterilerini dışarı çıkararak, durumu Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.

Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yılan türü canlıları yakalamak için kullandığı özel aletle önce yılanın bulunduğu kolinin içindeki elbiseleri çıkardılar. Kolinin içinden tüm elbiselerin çıkmasıyla birlikte itfaiye ekiplerini gören yılan, kaçmaya çalışırken kuyruğundan yakalandı. Daha sonra kafasından da yakalanan yılan özel bir torbaya konularak doğaya salınmak üzere götürüldü.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 11:14
  1. Ankara
  2. Bolu
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