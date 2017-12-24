Mağazaları nef’e saatte 28 milyon lira kazandırdı

Binden fazla kişinin yarıştığı açık artırmada satışa çıkan alanların yüzde 94’ü, 9 saatte sahiplerini buldu. Satış sonrası NEF’,n kasasına 249 milyon lira girdi. Noter huzurunda gerçekleşen açık artırmada İstanbul’un merkezi lokasyonlarındaki 141 ticari alanın 133’ü sahiplerini buldu.

İLK ÖZEL AÇIK ARTIRMA

TURYAP tarafından düzenlenen ve ticari gayrimenkul danışmanlığını JLL’in üstlendiği açık artırmada; bayraklar Ataköy, Bahçelievler, Levent, Topkapı, Basın Ekspres, Sancaktepe, Kağıthane, Merter ve Kemerburgaz’da yer alan Nef ticari üniteleri için kalktı. Mağazaların yarısı 2 milyon liranın üzerindeki değerden hemen alıcı bulurken, peşin fiyatları 10 milyon lirayı aşan mağazalar da ilgi gördü.

İnternet ortamından katılan yatırımcıların da alım yaptığı ve ara birleştirme (interconnect) ve toplu alımların yaşandığı açık artırma süreci, gayrimenkul tarihinde katılımcı sayısı ve profili ile “gayrimenkul sektöründe yapılan ilk özel açık artırma” olarak başarıyla gerçekleşti. Bu sonuç ile NEF, 2018 yılı satış trendinin açık artırma olacağını göstererek sektöre bir yenilik getirmiş oldu.

TİTİZLİĞİN ÖDÜLÜ

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, yapığı açıklamada, son 3 yıldır gayrimenkul sektöründe liderliği koruduklarının altını çizerek, “Nef olarak her projemizi daha iyi olması için en ince detayına kadar düşünerek planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Bu başarımızın temelini de bu anlayışımız oluşturuyor” ifadelerini kullandı.