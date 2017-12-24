Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mağazaları nef’e saatte 28 milyon lira kazandırdı

Gayrimenkul sektörünün markalaşmada öncü firmalarından NEF’in bünyesinde yer alan projelerdeki ticari alanlar, düzenlenen açık artırma ile sahiplerini buldu.

24 Aralık 2017 Pazar 10:05
Mağazaları nef’e saatte 28 milyon lira kazandırdı

Binden fazla kişinin yarıştığı açık artırmada satışa çıkan alanların yüzde 94’ü, 9 saatte sahiplerini buldu. Satış sonrası NEF’,n kasasına 249 milyon lira girdi. Noter huzurunda gerçekleşen açık artırmada İstanbul’un merkezi lokasyonlarındaki 141 ticari alanın 133’ü sahiplerini buldu.

 

İLK ÖZEL AÇIK ARTIRMA

TURYAP tarafından düzenlenen ve ticari gayrimenkul danışmanlığını JLL’in üstlendiği açık artırmada; bayraklar Ataköy, Bahçelievler, Levent, Topkapı, Basın Ekspres, Sancaktepe, Kağıthane, Merter ve Kemerburgaz’da yer alan Nef ticari üniteleri için kalktı. Mağazaların yarısı 2 milyon liranın üzerindeki değerden hemen alıcı bulurken, peşin fiyatları 10 milyon lirayı aşan mağazalar da ilgi gördü.
İnternet ortamından katılan yatırımcıların da alım yaptığı ve ara birleştirme (interconnect) ve toplu alımların yaşandığı açık artırma süreci, gayrimenkul tarihinde katılımcı sayısı ve profili ile “gayrimenkul sektöründe yapılan ilk özel açık artırma” olarak başarıyla gerçekleşti. Bu sonuç ile NEF, 2018 yılı satış trendinin açık artırma olacağını göstererek sektöre bir yenilik getirmiş oldu.

TİTİZLİĞİN ÖDÜLÜ

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, yapığı açıklamada, son 3 yıldır gayrimenkul sektöründe liderliği koruduklarının altını çizerek, “Nef olarak her projemizi daha iyi olması için en ince detayına kadar düşünerek planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Bu başarımızın temelini de bu anlayışımız oluşturuyor” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 10:05
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filipinler’de alışveriş merkezinde yangın: 37 ölü
    1. Filipinler’de alışveriş merkezinde..
    2. Fırtına yurt binasının çatısını uçurdu
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni KHK..
    4. Aykut Kocaman'dan Fatih Terim yanıtı
    5. Terim'den yeni kamp kararı!
    6. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı..
    7. Amerika'nın hamlesi Rusya'yı kızdırdı:..
    8. Beşiktaş'ta Domagoj Vida krizi! Fikret..
    9. Trump, ümmeti uyandırdı
    10. Cezaevi firarisi uyuşturucu satarken..
    11. Real Madrid havlu attı... Puan farkı..
    12. Trabzon'dan Bakan Albayrak ve Süleyman..
    13. 695 sayılı KHK ile Diyanet'ten ihraç..
    14. Meteoroloji uyardı: Kar geliyor!
    15. Spot piyasada elektrik fiyatları düştü
    16. Suudi Arabistan'dan Yemen'e hava..
    17. AK Parti anket yaptırdı, işte çarpıcı..
    18. Yeni işler yapma vakti geldi
    19. Kanal İstanbul’da geri sayım
    20. Arabistan'dan Yemen'e hava saldırısı:..
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi
    Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi
    Savaş kapıya dayandı! ABD, yüzlerce anti-tank füzesini...
    Savaş kapıya dayandı! ABD, yüzlerce anti-tank füzesini...
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...