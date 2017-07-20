Mağarada sıkışan alçaklar böyle teslim oldu
TSK'nın düzenlediği operasyonlar sonucu iyice köşeye sıkışan teröristler, çaresiz kalarak teslim oluyor.20 Temmuz 2017 Perşembe 10:38
Terörle mücadelede 'taarruz' parolasıyla operasyonlar düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya büyük darbeler vurmaya devam ediyor.
PKK KÖŞEYE SIKIŞTI
Şırnak, Tunceli ve Hakkari'de sürdürülen operasyonlarda, Mehmetçik karşısında çaresiz kalan teröristler, hayatta kalmak için teslim olmaya başladı.
MAĞARALARA BASKIN
Örgütün yıllardır girilmeyen mağaralarına tek tek giren Mehmetçik, çok sayıda silah, mühimmat ve gıda malzemesi ele geçirdi.
O ANLAR KAMERADA
Operasyonlarda, silahlarını bırakarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin görüntüleri de ortaya çıktı.