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Mağarada bulunan kediler Mehmetçiğin dostu oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Irak sınırındaki İkiyaka Dağlarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir mağarada bulunan iki kedi, Mehmetçiğe arkadaşlık yapıyor.

20 Ağustos 2017 Pazar 19:18
Mağarada bulunan kediler Mehmetçiğin dostu oldu

Güvenlik güçleri, bölücü terör örgütüne yönelik Hakkari İkiyaka Dağlarında bulunan 3 bin 400 rakımlı Düztepe üs bölgesinde başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Mehmetçik yaklaşık 5 ay önce operasyon yaparken sarp kayalarla çevrili bölgedeki bir mağarada iki kedi buldu.

Mehmetçiğin üs bölgesine getirdiği ve güvenlik korucuları ile baktığı kediler üç ay sonra üç yavru dünyaya getirdi.

Üs bölgesinde sevimli tavırlarıyla dikkati çeken kediler arkadaşlık ettiği Mehmetçiğin adeta "can dostu" oldu.

KAYALIKLARA BARINAK YAPTILAR

Kedilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için üs bölgesindeki kayalıklarda küçük bir barınak yapan güvenlik güçleri, 5 aydır yemeklerini onlarla paylaşıyor.

Mehmetçiğe iyice alışan hatta nöbet noktalarını tek tek gezen kediler askerlerin yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 19:18
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