Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mağal, Ağrı sağlığı için Ankara’da

Ağrı Sağlık-sen Başkanı Fevzi Mağal’ın Ankara görüşmelerinde, Ağrı için olumlu projeler çıktı. Mağal, Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan, Sağlık Kurum Başkanı Dr. Hasan Aydın,  Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş ve Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Tahiroğlu ile Ağrının Sağlık Sorunları hakkında ziyaretler ve çalışmalar yaptı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:18
Mağal, Ağrı sağlığı için Ankara’da

Ağrı ’daki PDC (Personel Dağılım Cetveli ) ile ilgili olumlu gelişmeler yaşandığını belirten Mağal, Ağrı’da PDC (Personel Dağılım Cetveli ) puanların artırıldığını, Bu şekilde Ağrı’da daha çok sağlık çalışanı geleceğini söyledi.

Mağal; "Sağlık çalışanlarımızın daha iyi şartlarda hizmet vermesi ve halkımızın daha hijyenik ve kaliteli hizmet alması için Ağrı ve ilçelerinde Sağlık Ocaklarının’da ASM/TSM ’lerin fiziki şartlarını iyileştirmesi, bakım onarımlarının yapılması için Kurum Başkanlarımızdan bir takım sözler aldık.

Vekil - Ebe Hemşire ve Aile sağlığı Çalışanlarımızla ilgili projelerimizde yine yetkili kurumlarca desteklendi." dedi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:18
  1. Türkiye
  2. Ankara
  3. Aydın
  4. Ağrı
  5. Çal
  6. Sağlık Sen
  7. Hasan Aydın
  8. Mem
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye düşmanı Cem, Almanya'ya toz kondurmadı!
    1. Türkiye düşmanı Cem, Almanya'ya toz..
    2. Alaçatı sörf şenliği başladı
    3. Sünnet olan şehit çocukları 'kırmızı..
    4. Safranbolu'da Geleneksel Lezzet..
    5. "Bölgede terör adacıkları..
    6. Kur'an'la taçlandılar
    7. 'Kırmızı plakalı' araç onlara tahsis..
    8. "Suriyeliler kirli provokasyonlara..
    9. Avrupa'ya net mesaj: Asla izin..
    10. Sri Lanka'da 'Şehit Halil Kantarcı..
    11. KKTC Türkiye'ye mi katılacak?..
    12. Irak'ın bölünmesini isteyen gazeteciye..
    13. Suriye'nin Türkiye sınırına 'devrim..
    14. Şanlıurfa'da terör operasyonu: 16..
    15. ByLock yazışmaları ortaya çıktı:..
    16. Filistinli gazetecilerden gözaltına..
    17. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı..
    18. Titi ve Ekong resmen Bursaspor'da
    19. Hakkari'de iş makineleri taşıyan..
    20. Manisa’da orman yangını
    Erdoğan bu fotoğraf karesine neden girmedi?
    Erdoğan bu fotoğraf karesine neden girmedi?
    ByLock’u 'Arama Tarama Mesulü' yüklüyor kumpasları ‘Bilgi İşlem Mesulü’ kuruyor
    ByLock’u 'Arama Tarama Mesulü' yüklüyor kumpasları ‘Bilgi İşlem Mesulü’ kuruyor
    64 yıllık dev firma üretimini durdurdu!
    64 yıllık dev firma üretimini durdurdu!
    Ümit Özdağ yeni partinin liderini açıkladı!
    Ümit Özdağ yeni partinin liderini açıkladı!