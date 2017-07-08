Mağal, Ağrı sağlığı için Ankara’da

Ağrı ’daki PDC (Personel Dağılım Cetveli ) ile ilgili olumlu gelişmeler yaşandığını belirten Mağal, Ağrı’da PDC (Personel Dağılım Cetveli ) puanların artırıldığını, Bu şekilde Ağrı’da daha çok sağlık çalışanı geleceğini söyledi.

Mağal; "Sağlık çalışanlarımızın daha iyi şartlarda hizmet vermesi ve halkımızın daha hijyenik ve kaliteli hizmet alması için Ağrı ve ilçelerinde Sağlık Ocaklarının’da ASM/TSM ’lerin fiziki şartlarını iyileştirmesi, bakım onarımlarının yapılması için Kurum Başkanlarımızdan bir takım sözler aldık.

Vekil - Ebe Hemşire ve Aile sağlığı Çalışanlarımızla ilgili projelerimizde yine yetkili kurumlarca desteklendi." dedi.