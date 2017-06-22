MAG: LGBT'lileri yürütmeyeceğiz!

Geçtiğimiz senelerde de Polis’in izin vermeyerek engellediği yürüyüşe toplumun çeşitli kesimlerinden tepkiler gelmeye devam ediyor..Müslümanların en büyük Din’i Bayramı olan Ramazan Bayramının 1. günü Taksim Meydanında gerçekleşeceği açıklanan yürüyüşe Milli ve Manevi değerlere hakaret edenlere karşı eylem ve protestoları ile tanıdığımız Müslüman Anadolu Gençliği Derneğinden büyük tepki geldi.

Dernek, Her sene toplumumuza dayatılan bir sapkın yürüyüş var ve her hali ile gençliğimizi töremizi,kültür ve dinimizi ayaklar altına alan bu ahlaksızlığın çeşitli kurum ve kuruluşlarca desteklendiğini görüyoruz.En son boğaz köprüsüne bu sapkınların bayrağının renkleri yansıtıldı.Bizler Müslüman Anadolu Gençliği olarak 25 Haziranda yapılması planlanan bu yürüyüşe müsade etmeyeceğiz. 25 Haziran Saat 16:00’da Taksim Meydanındayız Devlet yetkilileri bu sapıklığa dur demezse Müslüman Anadolu Gençliği olarak biz dur diyeceğiz! açıklamasında bulundu.

Sosyal Medyada da büyük tepki çeken yürüyüş ile ilgili Alperen ocaklarıda açıklama yapmış ve ‘ Emperyalistlerin dayattığı ve desteklediği bu grubun eylemine karşı ‘Gerekirse 200 bin kişi ile orada olur ve bu yürüyüşe engel oluruz’ diyerek yetkilileri uyarmıştı..

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