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Mafyanın yeni yuvası: Sosyal medya!

Toplumu zehirleyen sosyal medya mafyanın yuvası haline geldi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 13:40
Mafyanın yeni yuvası: Sosyal medya!

Teknolojinin gelişmesiyle insanlar, hayatın içinde değil sosyal medyanın içinde yaşamaya başladı. Böylece sınırları olmayan ve doğru kullanılmadığında büyük yıkımlara sebep olan sosyal medya; mafyaların yuvası haline geldi. Bu kişiler silah ve tehdit içeren ürtücü paylaşımlarla sosyal medyayı korku salma ve racon kesme aracı olarak kullanıyor.

Devlet tarafından sosyal medyanın keskin hatlarla sınırlarının çizilmesi gerektiğini savunan Sosyal Medya ve Bilgi İşlem Uzmanı Mansur Öz, şunları söyledi: ''Sosyal medya öyle hale geldi ki silahsız fotoğraf video yok. Küfürlerin ve tehditlerin sınırı kalmadı. Bunlardan dolayı bu kişiler sosyal medyayı özgürlük havuzu olarak görüyor. Bunlar burayı öyle bir kullanmaya başladı ki sözüm ona kendi hesaplaşmalarını bile videoyla paylaşıyorlar. Bunlara engel olmanın tek çözümü devletimizin keskin hatlarıyla çizeceği sınırlardı. Silah paylaşımları yapan kişi, silah ile tehdit ettiği varsayılarak o suçtan yargılanmalıdır. Sosyal medya ağların 7/24 takip edildiği bir devlet sistemi oluşturularak suç işleyenlere anında müdahale edilmelidir.''

Bunlarla sınırlandırılmaması gerektiğini vurgulayan Öz, trafik teröristleriyle de ilgili şu ifadeleri kullandı. ''Masum insanların hayatını tehlikeye sokarak makas yapıp birde bunun görüntülerini paylaşan magandalara da caydırıcı cezalar verilmesi gerekir. Kimse çıkıp insanların hayatını tehlikeye atma hakkı yoktur. Suçu maharetmiş gibi kimse lansa etmemelidir.''

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 13:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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