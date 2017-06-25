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Yunanistan'da bir mafya grubunun gizli deposunda bir tona yakın mücevher bulundu

Yunanistan'da, Batı Attika Mafyası olarak bilinen şebeke üyelerinin gizli depolarında bir tona yakın mücevher, değerli taşlar, altın çubukları ve 100 bin euro nakit para bulundu.

25 Haziran 2017 Pazar 09:52
Yunanistan'da bir mafya grubunun gizli deposunda bir tona yakın mücevher bulundu

Şebeke ile işbirliğinde bulunan 43 yaşındaki rehinci ve karısının bir hafta önce tutuklanmalarının ardından çalınan eşyaların nerede saklandığını tespit eden polisler gözlerine inanamadı. Rehincinin, Attikanın, özellikle sosyete bölgelerinde ve Selanikte faaliyet gösteren şebekenin çaldıklarını Atinanın kuzeyinde bulunan Halandri bölgesinde kiraladığı iki dairede sakladığı ortaya çıktı.

Rehinci tutuklandığı sırada arabasında sakladığı mücevherler arasında dünyada tek olan 150 bin euro değerinde bir de saat bulundu. Polisin araçta bulduğu 60 bin euroya da el kondu. Gizli dairelerde mücevherler, ikonalar, değerli eşyalar ve paradan başka altın eritmek için 4 fırın, şekillendirmek için kalıplar, altını ölçmek için spektograf ve özel teraziler de bulundu.

Bu arada şebeke üyesi oldukları anlaşılan 7 kişinin isimleri ve şimdiye kadar kimliği bilinmeyen 52 yaşındaki bir Türk'ün kimliği belli oldu. Çalınanların 6 milyon evronun üstünde olduğu düşünülüyor. Kuzeydoğu Attika Polis Merkezinde el konulan mücevherlerin toplu resminin çekilmesi mümkün olmadığından bu iş için Marusi Belediyesine ait bir alana taşınacak. Şebeke ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 09:52
  1. Yunanistan
  2. Attika Mafyası
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